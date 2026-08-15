Un bambino di tre mesi è deceduto a Orsogna nella tarda mattinata di Ferragosto. L'episodio ha coinvolto una giovane coppia, da poco trasferitasi nel paese. Il piccolo ha manifestato gravi problemi respiratori mentre si trovava nella sua culla, all'interno dell'abitazione situata in un vico di via Collemese, nel centro storico della cittadina.

Secondo una prima ricostruzione, che sarà oggetto di successivi accertamenti, i genitori del bambino hanno immediatamente allertato i soccorsi dopo essersi resi conto delle difficoltà respiratorie del figlio.

Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente presso l'abitazione. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Guardiagrele, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto in ambulanza durante il tragitto verso la struttura sanitaria.

Intervento dei soccorsi e accertamenti

La tragedia si è consumata in pochi minuti. I soccorsi hanno raggiunto la casa della famiglia in tempi brevi e gli operatori del 118 hanno tentato tutte le manovre possibili per salvare la vita del bambino, ma la situazione si è rivelata irreversibile. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause esatte del decesso, come previsto in casi di morte improvvisa in età così precoce.

Al momento, la ricostruzione degli eventi si basa sulle prime testimonianze e sulle procedure di emergenze attivate dai genitori.

Il ruolo dell'ospedale di Guardiagrele e del 118

L'ospedale di Guardiagrele, destinazione del mezzo di soccorso, rappresenta una delle strutture sanitarie di riferimento della zona per le emergenze pediatriche. L'ospedale dispone di servizi di pronto soccorso e di reparti dedicati all'assistenza di minori, oltre a essere integrato nella rete di emergenza territoriale del 118. Il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, attivo in tutta la regione Abruzzo, garantisce interventi tempestivi sia in ambito urbano che nelle aree rurali, coordinando il trasporto e le prime cure dei pazienti in situazioni critiche.