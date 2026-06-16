Il 16 giugno 2026, il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza significativa che ha assolto tutti gli otto imputati coinvolti nel procedimento relativo al grattacielo Torre Milano di via Stresa. La decisione, emessa dalla giudice Paola Braggion della settima sezione penale, ha stabilito che "il fatto non costituisce reato" riguardo alle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva.

Questo verdetto rappresenta la prima sentenza definitiva emessa nell'ambito delle numerose e complesse indagini avviate dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica del capoluogo lombardo.

Durante le fasi processuali, la pubblica ministera Marina Petruzzella aveva richiesto la condanna per tutti gli imputati e la confisca della Torre Milano. L'esito della lettura del dispositivo è stato accolto con un applauso da parte di alcuni degli imputati presenti in aula, a testimonianza del sollievo manifestato per la decisione giudiziaria.

La vicenda giudiziaria del grattacielo Torre Milano

La questione giudiziaria verteva su presunte irregolarità riscontrate nella realizzazione del grattacielo Torre Milano, un edificio situato in via Stresa. Gli otto individui coinvolti nel processo erano stati accusati di aver commesso reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, ipotesi strettamente connesse alle modalità di costruzione e alla successiva gestione dell'immobile.

L'inchiesta si inserisce in un contesto più ampio di verifiche e accertamenti avviati negli ultimi anni dalla Procura milanese, con l'obiettivo di esaminare la regolarità e la conformità delle operazioni urbanistiche che hanno interessato la città.

Le indagini della Procura miravano a chiarire se la costruzione del grattacielo avesse rispettato tutte le normative vigenti in materia di pianificazione urbana. La sentenza di assoluzione, dunque, chiude un capitolo significativo in questo filone investigativo, affermando che, per quanto contestato, non sussistono gli elementi per configurare i reati imputati. Questo esito potrebbe avere ripercussioni sul dibattito pubblico e sulle future indagini relative alla materia dell'urbanistica milanese.

Il progetto della Torre Milano: un simbolo urbano

La Torre Milano è un pregevole edificio residenziale, situato in via Stresa, nella zona nord della città. Il progetto, moderno e ambizioso, è stato concepito per inserirsi nel più vasto contesto di rinnovamento urbano che sta caratterizzando Milano. La struttura ospita numerosi appartamenti e offre una varietà di spazi comuni, progettati per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Per la sua rilevanza e per le dimensioni dell'opera, la Torre Milano ha attirato l'attenzione degli inquirenti, diventando oggetto di approfondite verifiche nell'ambito delle indagini volte ad accertare la piena conformità urbanistica e la legittimità delle procedure adottate per la sua edificazione. La sua vicenda giudiziaria, ora conclusa con l'assoluzione, ne ha fatto un caso emblematico nel panorama delle discussioni sullo sviluppo edilizio di Milano.