Per la prima volta, un gruppo di ricercatori della Columbia University di New York ha modificato con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo. L'obiettivo dell'intervento è stato correggere difetti genetici all’origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato, di grande rilevanza scientifica, è stato pubblicato sulla piattaforma bioRxiv, che raccoglie articoli scientifici non ancora sottoposti a revisione della comunità scientifica internazionale.

Dettagli dell'esperimento condotto

L’esperimento, coordinato dal genetista Dieter Egli, ha visto i ricercatori intervenire direttamente sul DNA degli embrioni umani con un’altissima precisione.

A seguito della modifica genetica, il processo di sviluppo degli embrioni è stato arrestato automaticamente, una procedura adottata come parte integrante delle misure di sicurezza previste dal team di ricerca. L’operazione si è svolta nella città di New York il 5 giugno 2026.

Contesto internazionale e quadro normativo

L’interesse per le tecnologie di editing genetico sugli embrioni umani è in costante crescita a livello internazionale, con numerose startup e gruppi di ricerca che esplorano la possibilità di prevenire malattie genetiche attraverso la modifica del DNA in fase embrionale. Tuttavia, negli Stati Uniti, esistono significative barriere legali, come l'Aderholt Amendment, che vietano la sperimentazione clinica su embrioni umani modificati geneticamente con approvazione della FDA.

Questa situazione ha spinto alcuni gruppi a valutare la possibilità di condurre studi in altri Paesi per aggirare tali restrizioni. Il dibattito scientifico e bioetico resta ampiamente aperto, soprattutto riguardo ai rischi di effetti non uniformi, noti come mosaicismo, e alle complesse implicazioni sociali che l'adozione di queste tecnologie potrebbe generare.

Il risultato ottenuto alla Columbia University rappresenta un avanzamento significativo nel campo della precisione delle modifiche genetiche. Tuttavia, il percorso verso l’applicazione clinica di queste tecniche resta vincolato sia dai limiti normativi attuali sia dalla necessità di ulteriori e approfondite verifiche scientifiche.