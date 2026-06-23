Il commissario straordinario per le bonifiche, Giuseppe Vadalà, ha effettuato un sopralluogo cruciale presso il campo rom di Giugliano, in provincia di Napoli, a seguito dei gravi roghi che hanno recentemente interessato l'area. L'iniziativa, che si è svolta con la partecipazione attiva delle autorità locali e delle forze dell'ordine, mirava a una valutazione approfondita della situazione ambientale e alla successiva pianificazione di interventi concreti per il risanamento del sito.

Durante la visita, il commissario Vadalà ha esaminato con attenzione le condizioni del campo e delle zone limitrofe, particolarmente colpite dagli incendi.

Questi episodi hanno generato una crescente preoccupazione tra i residenti, timorosi delle conseguenze sulla loro salute e sull'ambiente circostante. Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, presente al sopralluogo, ha ribadito con fermezza l'urgenza di proseguire le attività di bonifica e di rafforzare significativamente i controlli per prevenire il ripetersi di tali eventi. "Andremo avanti con la bonifica e con maggiori controlli", ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando il costante e determinato impegno dell'amministrazione comunale nel contrastare il fenomeno dei roghi illeciti.

Strategie di intervento e azioni future

Il sopralluogo ha permesso di raccogliere informazioni essenziali per la definizione di un piano di intervento mirato ed efficace.

Le autorità hanno sottolineato la notevole complessità della situazione, aggravata dalla presenza diffusa di rifiuti e materiali altamente combustibili sia all'interno che nelle immediate vicinanze del campo. L'obiettivo condiviso e prioritario è garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente, attraverso la rapida e sistematica rimozione dei rifiuti accumulati e l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio.

Il commissario Vadalà ha confermato la piena disponibilità a lavorare in stretta sinergia con il Comune di Giugliano e tutte le altre istituzioni coinvolte. Questa collaborazione è fondamentale per accelerare le operazioni di bonifica e per assicurare un monitoraggio costante e capillare dell'intera area.

Le azioni previste comprendono la pulizia approfondita dei terreni, una gestione più strutturata ed efficiente dei rifiuti e l'attivazione di sistemi di sorveglianza avanzati per impedire in futuro nuovi incendi e sversamenti illeciti.

Il campo rom di Giugliano: un impegno per la riqualificazione

Il campo rom di Giugliano è da tempo riconosciuto come un'area di particolare criticità sotto il profilo sia ambientale che sociale. Negli ultimi anni, il sito è stato oggetto di numerosi e ripetuti interventi di controllo e bonifica, tutti orientati a ridurre drasticamente il rischio di incendi e a migliorare in modo sostanziale le condizioni igienico-sanitarie degli abitanti e dell'area circostante.

L'amministrazione comunale ha più volte sollecitato attivamente il supporto delle istituzioni nazionali per affrontare in maniera più strutturale e risolutiva le problematiche complesse legate alla presenza di rifiuti e alle persistenti attività illecite di smaltimento.

La bonifica del campo si inserisce, infatti, in un più ampio e ambizioso piano di riqualificazione ambientale che coinvolge diverse aree strategiche del territorio comunale. L'obiettivo prioritario e irrinunciabile rimane la tutela della salute pubblica e il ripristino del decoro urbano. Questo sarà perseguito attraverso interventi coordinati e una collaborazione fattiva che includa il coinvolgimento attivo delle forze dell'ordine e di tutte le autorità competenti, per un ripristino duraturo della legalità e della sicurezza nell'intera comunità.