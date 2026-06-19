Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Igor Protti, storico capitano e bandiera del Livorno, spentosi all'età di cinquantotto anni. L'ex attaccante ha lottato a lungo contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La dolorosa notizia è stata diffusa dalla sua famiglia tramite un toccante post su Instagram.

Nel messaggio, carico di profondo dolore, si legge: "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati". L'immagine scelta per accompagnare l'annuncio lo ritrae sotto la Curva Nord dello stadio Armando Picchi, a torso nudo e con la fascia di capitano, a simboleggiare il suo legame indissolubile con la tifoseria amaranto.

Per coloro che desiderano rendergli omaggio, la famiglia ha reso noto che sarà possibile porgere l'ultimo saluto presso la stanza del commiato Frongillo, situata nel cimitero di Cecina, in Via della Rimembranza, a partire dalle ore 15. Il cordoglio per la perdita di Protti ha rapidamente pervaso l'intero ambiente calcistico, dove era stimato non solo come un grande attaccante, ma anche come un uomo di saldi valori e un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi.

Una carriera tra Livorno e Bari: l'affetto dei tifosi

Igor Protti è stato molto più di un semplice calciatore; la sua storia è indissolubilmente legata alla città di Livorno, dove ha indossato la fascia di capitano e ha conquistato l'affetto incondizionato dell'intera comunità.

Tuttavia, anche Bari ha rappresentato una tappa fondamentale sia nella sua carriera sportiva che nella sua vita personale.

Proprio nel capoluogo pugliese, poche settimane prima della sua scomparsa, aveva vissuto un momento di grande emozione, accompagnando la figlia Noemi all'altare. Un gesto carico di significato, che aveva scelto di condividere pubblicamente con un messaggio di augurio per la coppia: "Che il mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro amore". Questo episodio aveva profondamente commosso i tifosi, che ancora una volta si erano stretti attorno al loro ex attaccante, dimostrando un affetto sincero e duraturo.

La sua coraggiosa battaglia contro la malattia era stata affrontata con notevole trasparenza.

Protti aveva infatti raccontato apertamente di essere stato colpito da un tumore al colon, che in seguito si era esteso anche alle vertebre. La comunità calcistica, e in particolare quella barese, aveva risposto con una straordinaria ondata di affetto e solidarietà, manifestata attraverso innumerevoli messaggi, murales e dediche, che hanno evidenziato il profondo e reciproco legame tra il calciatore e la città.

L'eredità di un campione e di un uomo esemplare

Il ricordo di Igor Protti continuerà a vivere non solo per i suoi indimenticabili gol e le sue imprese sportive, ma anche e soprattutto per la sua straordinaria forza d'animo e la sincerità con cui ha saputo affrontare le sfide più difficili della vita.

La sua storia personale, costellata di successi, momenti di difficoltà e gesti di grande umanità, rimarrà un esempio ispiratore per tutti coloro che amano il calcio e ne riconoscono i valori più autentici.

L'ultimo saluto tributatogli dalla famiglia e dai numerosi tifosi è la più chiara testimonianza di quanto Protti sia stato capace di lasciare un segno profondo e indelebile, sia sul campo da gioco che nella vita di molte persone.