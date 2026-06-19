Una bambina di quattro anni è tragicamente deceduta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 19 giugno 2026. Il sinistro si è verificato intorno alle sette del mattino sulla provinciale 240, nel tratto compreso tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. L'evento ha causato anche il grave ferimento di due adulti, attualmente ricoverati in ospedale.

Dinamica e soccorsi sul luogo dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'autovettura con a bordo la piccola vittima sarebbe finita fuori strada. Non è ancora chiaro se l'uscita sia stata preceduta da uno scontro con un altro mezzo in direzione opposta.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per avviare le indagini e accertare l'esatta dinamica e le cause della tragedia. Il personale del 118, giunto tempestivamente, ha tentato i soccorsi, ma i traumi riportati dalla bambina si sono rivelati fatali. La piccola è stata dichiarata deceduta all'arrivo dei sanitari, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Due feriti gravi ricoverati

Oltre alla vittima minorenne, l'incidente ha coinvolto due adulti che hanno riportato ferite gravi. Una donna di 38 anni è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari per un politrauma. Un uomo di 37 anni, anch'egli in codice rosso, è stato trasferito all’ospedale Di Venere di Bari a causa di un trauma alla gamba sinistra e un trauma cranico.

Le loro condizioni sono considerate serie e sono sotto osservazione medica.

Traffico bloccato per i rilievi

A seguito dell'incidente, il traffico sulla provinciale 240 è stato bloccato. Questa misura è stata adottata per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e permettere agli agenti della polizia stradale di effettuare i rilievi tecnici. Le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili a definire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.