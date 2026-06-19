La contea del Cambridgeshire è finita al centro dell’attenzione dopo un grave episodio di cronaca avvenuto allo zoo Johnsons of Old Hurst, nei pressi di Huntingdon. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media britannici, un bambino di soli 3 anni sarebbe finito nel recinto dei coccodrilli in circostanze ancora tutte da chiarire. Il piccolo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili.

La vicenda ha immediatamente provocato forte sgomento, anche perché l’area coinvolta è quella di una struttura frequentata da famiglie e bambini.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire ogni fase dell’accaduto. Al momento, la priorità resta la salute del bambino, che fortunatamente risulta ancora in vita, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica.

Cosa sappiamo fino ad ora

Un uomo di 30 anni, originario del Norfolk, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha precisato che, dalle informazioni disponibili, l’uomo non avrebbe avuto alcun legame né con il bambino né con la sua famiglia. Anche per questo motivo, uno degli aspetti principali dell’indagine riguarda il possibile movente, che per ora non è stato chiarito.

Le disposizioni delle autorità e della struttura

Le autorità stanno procedendo con cautela e invitano a non trarre conclusioni affrettate. Restano infatti diversi punti da verificare: come il piccolo sia entrato o sia stato fatto entrare nel recinto, cosa sia accaduto nei minuti precedenti e se vi siano testimoni in grado di fornire elementi utili. Lo zoo, intanto, ha espresso vicinanza alla famiglia del bambino e ha disposto la chiusura temporanea dell’area interessata.

Per il momento, l’unico dato certo è che il bambino è sopravvissuto ed è ricoverato in ospedale, mentre l’uomo arrestato resta al centro di un’indagine per tentato omicidio. La ricostruzione definitiva arriverà solo dopo gli ulteriori accertamenti della polizia.