Padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa e da sempre impegnato nella costruzione della pace in Medio Oriente, è stato nominato cittadino onorario di Pietrelcina, paese natale di San Pio.

La delibera è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale, formalizzando un’iniziativa già annunciata dal sindaco Salvatore Mazzone nel febbraio 2025, in occasione dell’ultima visita del religioso nel Sannio.

Le motivazioni del conferimento

“La comunità pietrelcinese – ha commentato il sindaco Mazzone – rafforza così il legame con una figura di straordinario rilievo internazionale, da sempre in prima linea per il dialogo, la solidarietà e la risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese”.

Il primo cittadino ha sottolineato come il legame tra il francescano e Pietrelcina confermi la vocazione del paese come terra di spiritualità, accoglienza e pace.

Tra le motivazioni del conferimento figura anche il ruolo svolto da Padre Ibrahim nel gemellaggio tra Pietrelcina e Betlemme.

Il ruolo nel gemellaggio con Betlemme

Il frate francescano ha rappresentato nel tempo un ponte spirituale tra la città natale di Padre Pio e la culla del cristianesimo.

Fu proprio lui ad accompagnare nel Sannio il sindaco Hanna Nasser nel 2002, quando le due città sancirono il gemellaggio nei rispettivi consigli comunali. Lo scoppio della seconda intifada impedì successivamente lo scambio ufficiale delle visite, rinviando la cerimonia conclusiva al 2018, ad Assisi.

La cerimonia di conferimento

“La concessione di questa cittadinanza onoraria – ha concluso il sindaco Mazzone – rappresenta per la comunità pietrelcinese il modo più significativo per solennizzare il Giubileo francescano”.

La data della cerimonia pubblica di conferimento sarà comunicata nei prossimi giorni.