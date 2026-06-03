Un commerciante di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato gravemente ferito nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'episodio, avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Vittorio Veneto, nei pressi dell'ufficio postale centrale, ha visto l'uomo coinvolto in una violenta rissa con più persone. L'aggressione si è conclusa con il suo accoltellamento, a seguito del quale ha riportato ferite profonde.

Le indagini, prontamente avviate, hanno portato alla denuncia di un ragazzo di 18 anni. Il giovane è accusato di aver partecipato all'aggressione e deve rispondere delle gravi accuse di tentato omicidio e rissa.

Le investigazioni si sono avvalse in modo determinante delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire le fasi della lite e dell'aggressione. Alcuni video amatoriali dell'evento sono stati anche diffusi online.

Dinamica dell'aggressione e condizioni del ferito

La vittima è stata raggiunta da numerose coltellate in diverse parti del corpo, con fendenti stimati tra 12 e 17. Nonostante la gravità delle lesioni, il commerciante è riuscito ad allontanarsi dal luogo della lite e a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Maresca. Successivamente, è stato trasferito con prognosi riservata all'Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza per le lesioni riportate.

Attualmente, sebbene la prognosi rimanga riservata, l'uomo non è in pericolo di vita.

Le indagini e il contesto dell'episodio

L'episodio di violenza ha avuto origine da una lite iniziata all'esterno di un locale in via Roma, per poi degenerare e spostarsi in via Vittorio Veneto. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti prontamente sul posto, allertati dai residenti preoccupati. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per definire l'esatta dinamica dei fatti e identificare eventuali altri partecipanti alla rissa. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza si sono rivelate cruciali per l'individuazione dei responsabili e per la documentazione dettagliata delle fasi dell'aggressione.