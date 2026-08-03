Un lungo fronte di fiamme si estende sulle montagne di Roio e Bagno, visibile chiaramente dalla città dell’Aquila e da diversi centri abitati della zona, tra cui San Demetrio ne’ Vestini. L’incendio, partito dal territorio di Lucoli, nell’Aquilano, ha subito un’evoluzione preoccupante nelle ultime ore, con il fuoco che ha superato la dorsale montuosa estendendosi verso i versanti di Roio e Bagno, località situate alle porte del capoluogo abruzzese.

La situazione, che in un primo momento sembrava essere maggiormente sotto controllo, si è nuovamente complicata, rendendo più difficili le operazioni di contenimento da parte delle squadre di intervento impegnate sul posto.

Il rogo ha coinvolto zone boschive e aree prossime a centri abitati, evidenziando la vastità dell’area interessata dal fenomeno.

Le aree coinvolte dall’incendio

Il fronte dell’incendio ha avuto origine nel comune montano di Lucoli e si è propagato rapidamente, favorito dalle condizioni ambientali. Il superamento della dorsale montuosa ha determinato l’estensione delle fiamme verso i versanti di Roio e Bagno. La visibilità del fenomeno anche da San Demetrio ne’ Vestini sottolinea la portata dell’incendio.

Gestione delle emergenze nel territorio aquilano

L’Aquila, capoluogo di provincia situato nell’entroterra abruzzese, è circondata da diversi centri montani, tra cui Lucoli, Roio e Bagno. Il territorio, caratterizzato da una significativa presenza di aree boschive e montuose, risulta particolarmente vulnerabile agli incendi durante i periodi di siccità e alte temperature.

La Protezione Civile coordina le attività di monitoraggio e intervento nelle aree colpite, avvalendosi della collaborazione di Vigili del Fuoco, volontari e forze dell’ordine. L’ente opera su tutto il territorio nazionale per tutelare l’incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente, intervenendo in caso di calamità naturali come incendi boschivi, terremoti e alluvioni. Nelle situazioni critiche come quella dell’Aquilano, l’ente coordina le risorse disponibili per contenere i roghi e limitare i danni a persone e infrastrutture.