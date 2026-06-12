Una tragica fatalità ha scosso la comunità di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di diciassette anni è stato investito e ucciso nella notte tra l'11 e il 12 giugno. L'incidente si è verificato intorno alle quattro del mattino in via Torre Mileto, mentre il giovane stava facendo ritorno a casa a piedi, in compagnia di alcuni amici, dopo aver partecipato a una festa di compleanno.

Il gruppo di ragazzi si trovava all'altezza di una curva particolarmente insidiosa, situata a circa un chilometro dal centro abitato del paese.

È stato in quel punto che un'autovettura, guidata da un altro partecipante alla medesima festa, ha travolto in pieno il diciassettenne, non lasciandogli scampo. Immediato l'intervento dei soccorritori sul luogo dell'incidente, che hanno tentato ogni manovra rianimatoria possibile per salvare la vita del giovane, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Dettagli sull'incidente e le indagini in corso

Secondo le prime informazioni emerse, l'automobilista coinvolto nel fatale investimento è un coetaneo della vittima, anch'egli presente alla stessa festa che si era appena conclusa.

La tragedia si è consumata in un tratto stradale noto per la sua conformazione curvilinea, che collega il cuore del centro abitato con le aree più periferiche. Gli inquirenti stanno ora conducendo rilievi approfonditi sulla scena dell'incidente e stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e di chiunque possa fornire elementi utili a chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

L'obiettivo delle indagini è determinare ogni aspetto della dinamica, dalle condizioni della strada alla velocità del veicolo, passando per eventuali fattori esterni che potrebbero aver contribuito all'accaduto. La comunità attende risposte, mentre le autorità lavorano senza sosta per fare piena luce su questa morte prematura.

Il profondo cordoglio della comunità e il contesto familiare

La notizia della scomparsa del giovane ha gettato nello sconforto l'intera comunità di San Nicandro Garganico, dove la famiglia del ragazzo deceduto è molto conosciuta e stimata. Il padre del diciassettenne svolge la professione di consulente del lavoro, mentre la madre è un'insegnante, figure entrambe ben integrate e apprezzate nel tessuto sociale locale. Il profondo cordoglio e la vicinanza sono stati espressi da numerosi concittadini, che si sono stretti attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore.

San Nicandro Garganico, un comune della provincia di Foggia incastonato tra il suggestivo Gargano e il vasto Tavoliere delle Puglie, è un luogo dove i legami comunitari sono forti.

La tragedia ha lasciato un segno indelebile, e i messaggi di solidarietà e affetto rivolti ai familiari della giovane vittima continuano a susseguirsi, testimoniando il grande impatto emotivo che l'accaduto ha avuto sull'intera popolazione.