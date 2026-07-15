La Protezione Civile Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore, valido dal 15 luglio (ore 20:00) al 17 luglio (ore 20:00). Previste temperature elevate (4-6 °C oltre la media stagionale) e alta umidità (oltre 60-70% serale/notturno), con scarsa ventilazione.

L'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha evidenziato l'importanza di non sottovalutare l'ondata di calore. Per le fasce più fragili, la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero è aperta gratuitamente, su sua disposizione. Offre a over 65 e disabili un luogo fresco e accogliente, integrando misure di prevenzione.

Raccomandazioni e Prevenzione

L'assessora Zabatta ha rinnovato l'invito ai Comuni a prestare massima attenzione verso anziani, bambini e le fasce più vulnerabili. Ai cittadini è stato raccomandato di adottare comportamenti adeguati: evitare le ore più calde, limitare attività all'aperto e spostamenti superflui, mantenere ambienti freschi e arieggiati, idratarsi e curare gli animali domestici. "La collaborazione di tutti è fondamentale: seguire le raccomandazioni, prendersi cura delle persone più fragili e adottare comportamenti responsabili significa contribuire concretamente alla tutela della salute della comunità", ha dichiarato Zabatta.

Il Ruolo della Protezione Civile

La Protezione Civile Campania monitora il clima e coordina prevenzione e assistenza durante le ondate di calore.

L'ente invita i cittadini a seguire le indicazioni e a prestare attenzione ad anziani, bambini e soggetti fragili. Amministrazioni locali e reti territoriali devono mantenere alta l'attenzione verso le fasce più vulnerabili.