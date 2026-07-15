Un significativo incontro ha riunito a Palermo un gruppo di veterani del reparto scorte della Polizia di Stato con Giovanni Paparcuri, affettuosamente noto come “Indio”, lo storico caposcorta del giudice Giovanni Falcone. L'evento, carico di emozione e significato, si è svolto presso la sede del Centro studi Paolo e Rita Borsellino, e ha visto la partecipazione di numerosi ex agenti che hanno dedicato anni cruciali della loro vita professionale a un servizio di estrema importanza, operando negli anni più difficili della lotta alla mafia in Italia.

Questo raduno non è stato solo un momento di ricordo, ma un vero e proprio tributo a chi ha vissuto in prima linea la stagione più buia della criminalità organizzata. I veterani hanno voluto così rendere omaggio alla lunga carriera di Paparcuri e al suo contributo fondamentale nella protezione delle personalità che, con coraggio e determinazione, si sono impegnate senza riserve nella lotta alla criminalità organizzata. L'atmosfera dell'incontro è stata intrisa di profonda commozione e di un sentito ricordo, con la presenza di molti colleghi che hanno condiviso non solo esperienze professionali, ma anche testimonianze personali legate agli anni drammatici delle stragi mafiose, rievocando un periodo che ha segnato profondamente la storia del Paese e la vita di molti.

L'omaggio a Giovanni Paparcuri, storico caposcorta di Falcone

Giovanni Paparcuri, la cui figura è indissolubilmente legata al soprannome “Indio”, ha rappresentato un pilastro fondamentale nell'apparato di sicurezza del giudice Giovanni Falcone, ricoprendo con dedizione e professionalità il delicato ruolo di caposcorta. La sua presenza e il suo operato sono stati cruciali in un contesto di altissima tensione e pericolo. Durante la visita, i veterani hanno espresso la loro profonda stima e gratitudine, riconoscendo il valore inestimabile del suo operato e quello di tutti coloro che, come lui, hanno garantito la sicurezza di magistrati e figure istituzionali impegnate nella battaglia contro la mafia.

L'incontro è stato un'occasione per riaffermare l'importanza della memoria e per onorare il sacrificio e l'impegno di chi ha servito lo Stato con lealtà e coraggio, affrontando rischi personali enormi per la tutela della legalità.

Il ruolo del Centro studi Paolo e Rita Borsellino

L'iniziativa ha trovato la sua cornice ideale presso il Centro studi Paolo e Rita Borsellino, un'istituzione che si dedica con passione e rigore alla promozione della memoria e alla diffusione della cultura della legalità. Con la sua sede a Palermo, il Centro svolge un'attività instancabile di ricerca, formazione e divulgazione su temi cruciali come la giustizia e la lotta alla mafia. Il suo impegno costante mira a mantenere vivo e attuale il ricordo delle figure esemplari di Paolo e Rita Borsellino, e di tutti gli uomini e le donne che hanno sacrificato la propria vita per i principi irrinunciabili della legalità e della giustizia.

Il Centro rappresenta un faro per le nuove generazioni, offrendo strumenti e conoscenze per comprendere il passato e costruire un futuro libero dalla criminalità organizzata.

La visita dei veterani del reparto scorte a Giovanni Paparcuri assume un significato profondo, configurandosi come un momento di autentico riconoscimento per il lavoro instancabile e spesso silenzioso svolto dagli uomini e dalle donne delle scorte negli anni più bui, segnati dalla violenza efferata della mafia. Questo incontro ha contribuito a rafforzare in modo tangibile il legame indissolubile tra coloro che hanno vissuto in prima linea la tragica stagione delle stragi e le nuove generazioni, che oggi raccolgono il testimone e si impegnano con rinnovato vigore nella tutela e nella promozione della legalità, garantendo che il sacrificio di tanti non sia vano e che la memoria resti una guida per il futuro.