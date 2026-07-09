Sono scattate nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio 2026 le ricerche di un anziano di settant’anni, di nazionalità svizzera, nel territorio del Friuli. L'allarme è stato lanciato a seguito del ritrovamento della sua automobile in un'area del comune di Majano, in provincia di Udine. Il veicolo è stato individuato tra le località di Farla e Soprapaludo, in prossimità di un canale di irrigazione, un dettaglio che ha immediatamente orientato le operazioni di soccorso.

Il dispiegamento delle forze di soccorso nel Friuli

Un imponente dispositivo di ricerca è stato immediatamente attivato a San Daniele del Friuli.

Sul posto sono confluite numerose squadre di terra dei vigili del fuoco, supportate dall’elicottero “Drago” e dai sommozzatori del comando di Trieste. L'elicottero ha già eseguito un sorvolo approfondito dell'area, individuando un punto di interesse specifico su cui si concentrano le attenzioni. I nuclei specialistici perlustrano territorio e specchi d'acqua, con il supporto del reparto droni. Le ricerche si concentrano tra Farla e Soprapaludo, con attenzione al canale di irrigazione, luogo del ritrovamento dell'auto. I sommozzatori di Trieste ispezionano minuziosamente specchi d'acqua e fondali vicino al ritrovamento dell'auto, cercando tracce utili. Le operazioni proseguono senza sosta per rintracciare l'uomo e chiarire le circostanze della scomparsa.

Contesto delle operazioni di ricerca di dispersi

Le ricerche di persone scomparse, specialmente in contesti complessi come le aree rurali o quelle caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua, richiedono un approccio integrato e l'impiego di mezzi altamente specializzati. L'utilizzo congiunto di elicotteri e squadre di sommozzatori rappresenta una prassi consolidata in queste circostanze. Gli elicotteri sono fondamentali per una ricognizione aerea rapida e per l'individuazione di potenziali indizi o punti di interesse, mentre i sommozzatori sono essenziali per la perlustrazione dettagliata di canali, fiumi o laghi. In casi analoghi, come quello verificatosi di recente a San Benedetto del Tronto, il dispositivo di ricerca si arricchisce ulteriormente con l'intervento di pattuglie terrestri, mezzi navali e sofisticati sistemi di scansione dei fondali, a dimostrazione della complessità e dell'ampio dispiegamento di risorse che le forze di soccorso mettono in campo per affrontare queste delicate emergenze.