L'Umbria si afferma come destinazione turistica sempre più riconoscibile, attrattiva e iconica, registrando una notevole crescita nel primo semestre 2026. La regione si posiziona come la seconda in Italia per incremento degli arrivi, superata solo dalla Calabria, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno.

I numeri della piattaforma 'Alloggiati Web' del Viminale evidenziano per l'Umbria un aumento del 9,70% degli arrivi turistici rispetto allo stesso periodo del 2025. A livello nazionale, la crescita si è attestata al 4,43%, mentre la Calabria ha registrato un +10,54%.

L’assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha commentato: “Essere la seconda regione in Italia per crescita del turismo nel primo semestre 2026 significa che il lavoro fatto sul posizionamento sta pagando”.

Strategie per un'Umbria autentica e attrattiva

La strategia regionale, come sottolineato da Simona Meloni, si è focalizzata sul racconto di un'Umbria autentica, pensata per chi ricerca qualità, tranquillità, lentezza, riservatezza e comfort. L'offerta turistica è ampia e include cammini, bike, paesaggio, turismo sportivo e culturale, grandi eventi, borghi e spiritualità. Un ruolo chiave è giocato anche dalle eccellenze dell'alta cucina, che promuovono la straordinaria biodiversità agroalimentare umbra a livello internazionale.

“L’Umbria oggi non è solo il cuore verde d’Italia. È un cuore che emoziona sempre di più, con la sua semplicità esclusiva”, ha aggiunto l’assessora.

Analizzando i flussi, si osserva un incremento del 13,64% per la componente domestica degli arrivi in Umbria, mentre gli arrivi dall’estero hanno segnato un +6,45% rispetto al 2025. Il settore extra-alberghiero ha registrato un aumento del 7,46%, superando la crescita delle strutture alberghiere, ferme al 2,27%.

Il turismo: un pilastro per l'economia nazionale

Il successo dell'Umbria si inserisce in un contesto nazionale di generale espansione del settore turistico. I dati del Ministero dell’Interno mostrano un aumento complessivo degli arrivi turistici del 4,43% in Italia nel primo semestre 2026.

Oltre a Calabria e Umbria, anche regioni come Piemonte (+9,22%), Sardegna (+8,24%), Puglia (+7,43%) e Liguria (+6,56%) hanno contribuito a questo andamento positivo. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha evidenziato come “il settore turistico si rivela sempre più strategico, confermandosi pilastro dell’economia nazionale”.

Questa analisi conferma la centralità del turismo per l'economia regionale e nazionale, con l'Umbria che si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico diversificato, valorizzando il proprio territorio e le sue peculiarità.