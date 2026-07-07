Una tragica mattinata ha segnato l'autostrada A11 Firenze-Mare il 5 luglio 2026, quando un incidente mortale ha strappato la vita a un giovane motociclista di soli 21 anni. L'evento si è verificato intorno alle 8:45, nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Il sinistro, un tamponamento tra una moto e un camper, ha avuto conseguenze immediate sulla viabilità, portando alla chiusura temporanea dell'arteria stradale e alla formazione di lunghe code in direzione Firenze. L'incidente ha gettato un'ombra di dolore su una domenica che doveva essere di riposo, trasformandola in una giornata di lutto e disagi per il traffico sull'importante arteria toscana.

I soccorsi e il tragico epilogo sull'A11

Sul luogo della tragedia è scattata immediatamente una complessa macchina dei soccorsi. Sono intervenuti con prontezza i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per estrarre eventuali feriti, i soccorsi sanitari e meccanici per l'assistenza e la rimozione dei veicoli, la polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del flusso veicolare, e il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia per coordinare le operazioni. La gravità della situazione ha richiesto anche l'attivazione dell'elisoccorso regionale Pegaso, che è atterrato sul posto per fornire assistenza medica urgente. Purtroppo, nonostante la rapidità e l'efficacia degli interventi di tutte le squadre presenti, per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi e fatali, e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso, lasciando un profondo senso di sgomento e dolore tra i presenti e la comunità.

Impatto sulla viabilità e indagini in corso

L'incidente ha avuto un significativo impatto sulla circolazione sull'A11 Firenze-Mare. Il tratto autostradale è rimasto a lungo bloccato per consentire le delicate operazioni di soccorso, i rilievi tecnici fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti. Intorno alle 10:00, circa un'ora e un quarto dopo il sinistro, la circolazione è stata parzialmente ripristinata, consentendo il transito dei veicoli su una sola corsia.

Questa riapertura, seppur necessaria, ha comunque generato circa cinque chilometri di coda in direzione Firenze, creando notevoli disagi e rallentamenti per gli automobilisti che transitavano in quel momento. Le autorità competenti, in particolare la polizia stradale, stanno tuttora conducendo le indagini per accertare l'esatta dinamica dello scontro tra la moto e il camper, cercando di chiarire ogni aspetto di questa tragica fatalità e di stabilire eventuali responsabilità. La speranza è che le indagini possano fare piena luce su quanto accaduto in questa drammatica domenica.