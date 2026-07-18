Salvatore Borsellino, fratello del compianto magistrato Paolo Borsellino, ha nuovamente espresso la sua ferma convinzione che il fratello fu assassinato per impedirgli di rivelare informazioni cruciali sull'"eversione nera", ritenuta strettamente collegata alle stragi mafiose. Questa significativa dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un recente incontro pubblico, dove Salvatore Borsellino ha voluto onorare la memoria del giudice, tragicamente ucciso a Palermo nel 1992. Secondo le sue affermazioni, Paolo Borsellino aveva intenzione di approfondire piste investigative che avrebbero collegato direttamente la criminalità organizzata a specifici ambienti dell'estremismo neofascista, un aspetto che, a suo dire, è rimasto in ombra per troppo tempo.

Le accuse di Salvatore Borsellino sulla "eversione nera"

Durante l'incontro, Salvatore Borsellino ha sostenuto con determinazione che l'eliminazione del fratello Paolo fu un atto mirato a evitare che rendesse pubbliche informazioni sensibili su questa presunta "eversione nera". Con parole cariche di significato, ha affermato: "Mio fratello era arrivato a un punto in cui aveva capito che dietro le stragi c'erano anche altri poteri oltre la mafia". Questa prospettiva, che suggerisce un coinvolgimento più ampio rispetto alla sola criminalità organizzata, è stata, a parere di Salvatore Borsellino, inspiegabilmente trascurata nelle indagini che seguirono il devastante attentato di via D'Amelio, che costò la vita al giudice e alla sua scorta.

La querela di Carlo Lo Porto e il dibattito in corso

Le recenti dichiarazioni di Salvatore Borsellino hanno riacceso con forza l'interesse pubblico e mediatico sulle possibili connessioni tra la mafia e ambienti dell'estremismo neofascista, in particolare in relazione alle tragiche stragi degli anni Novanta. In risposta a queste ipotesi, che toccano la cosiddetta "pista nera", l'ex parlamentare e avvocato Carlo Lo Porto ha annunciato di aver dato mandato al suo legale per presentare una querela per diffamazione nei confronti di Salvatore Borsellino. Lo Porto ha ritenuto le affermazioni gravemente lesive della propria reputazione e onorabilità, precisando che l'azione legale riguarda specificamente le dichiarazioni pubbliche di Salvatore Borsellino relative a presunti collegamenti tra la criminalità organizzata e ambienti dell'estremismo neofascista.

Questa complessa vicenda riporta prepotentemente l'attenzione sulle indagini relative alle stragi mafiose degli anni Novanta e sulle molteplici e intricate ipotesi investigative che, oltre alla criminalità organizzata, hanno coinvolto anche altri soggetti e contesti politici. Le parole di Salvatore Borsellino continuano a generare un significativo e acceso dibattito pubblico, suscitando reazioni e prese di posizione da parte di numerosi esponenti politici e legali che sono stati, a vario titolo, coinvolti nelle inchieste e nelle vicende giudiziarie legate a quel cruciale periodo storico della Repubblica Italiana.