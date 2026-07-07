Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha commentato gli interventi in corso nel nodo ferroviario di Firenze, definendoli un sacrificio temporaneo ma necessario: «Sono tre giorni di disagio per garantire trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura». L'opera in questione, di fondamentale importanza strategica, prevede la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, un tassello cruciale nel più ampio progetto di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria nazionale.

Intervenuto a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, per l'avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese, Salvini ha sottolineato come ogni cantiere, pur comportando inevitabili disagi per i cittadini coinvolti, porti a un miglioramento radicale: «A cantiere ultimato, sia sulla ferrovia che sulla strada, cambia il mondo».

Il ministro ha evidenziato l'importanza strategica di separare i flussi dell'Alta Velocità dal trasporto merci e dal trasporto regionale locale pendolare. Questa scelta, ha spiegato, va «nell'interesse dei pendolari e permette di avere un'Alta velocità più efficiente». Salvini ha inoltre espresso gratitudine agli ingegneri e agli operai impegnati nei lavori, che operano anche in condizioni climatiche estreme, con temperature che possono raggiungere i 40 gradi, auspicando una rapida conclusione degli interventi.

Impatto sul traffico ferroviario e strategie per i pendolari

Durante i giorni di interruzione della tratta ferroviaria che collega le stazioni di Santa Maria Novella e Campo Marte, il volume complessivo del traffico treni ha subito una riduzione significativa, stimata intorno al 50%.

Questa diminuzione ha interessato sia il trasporto regionale sia i servizi di Alta Velocità. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ha confermato che si è registrata una leggera diminuzione anche nel numero di viaggiatori rispetto alla media abituale. Tale risultato è stato favorito dalle indicazioni preventive fornite sia dal Comune di Firenze sia dalla Regione Toscana, che hanno promosso attivamente l'adozione dello smart working, contribuendo così a contenere il flusso dei pendolari.

Dettagli tecnici dell'intervento e obiettivi futuri

L'intervento di sostituzione del ponte, come specificato dal ministro Salvini, prevede l'impiego di una gru di grandi dimensioni, appositamente importata dall'estero per far fronte alle esigenze tecniche del cantiere.

L'obiettivo primario di questa complessa operazione è duplice: migliorare l'efficienza e incrementare la sicurezza dell'intera rete ferroviaria. Attraverso la separazione dei flussi di traffico, si punta a garantire una maggiore puntualità dei servizi e a ottimizzare la gestione delle diverse tipologie di trasporto. Il completamento di questi lavori è considerato un passo fondamentale per il futuro dell'Alta Velocità a Firenze e per assicurare una mobilità più fluida ed efficace ai pendolari della zona, proiettando la città verso infrastrutture più moderne e performanti.