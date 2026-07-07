Momenti di viva tensione si sono vissuti nella mattinata di domenica 5 luglio 2026 presso la guardia medica di via Malta a Caltanissetta. L'episodio ha visto come protagonista un medico di turno che, al termine del servizio notturno, avrebbe manifestato un comportamento anomalo, rifiutandosi di prestare assistenza a una paziente che si era recata nella struttura lamentando un malore. La donna sarebbe stata poi chiusa all'interno di una stanza della stessa guardia medica dal professionista.

La situazione di emergenza è venuta alla luce in occasione del cambio turno.

Una collega del medico, giunta per prendere servizio, ha trovato la paziente rinchiusa e il professionista in un evidente stato di agitazione. Di fronte all'impossibilità di stabilire un dialogo con il collega, la dottoressa ha prontamente allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell'ordine, con pattuglie di polizia e carabinieri, affiancate dal personale sanitario del 118. Grazie al loro intervento, la paziente è stata liberata e immediatamente trasportata in ospedale per i necessari accertamenti medici.

Il ricovero del medico in Psichiatria

Il medico coinvolto nell'incidente, che continuava a mostrare un forte stato di agitazione, è stato a sua volta preso in carico dal personale del 118 e condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Anche una volta giunto nella struttura ospedaliera, il professionista avrebbe mantenuto un comportamento particolarmente irrequieto. Dopo un'attenta valutazione da parte dello psichiatra di turno, il medico ha infine acconsentito al ricovero volontario nel reparto di Psichiatria dell'ospedale.

Contesto e indagini in corso

La guardia medica di via Malta a Caltanissetta rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'assistenza sanitaria territoriale, garantendo cure mediche di base ai cittadini durante le ore notturne e nei giorni festivi. Il servizio è dedicato a chi necessita di interventi urgenti e non differibili, non potendo attendere il proprio medico di medicina generale. La presenza costante di personale sanitario e la collaborazione con le forze dell'ordine sono fondamentali per la gestione delle emergenze e per assicurare la sicurezza degli utenti che accedono alla struttura.

Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo approfondite indagini per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dei fatti e per fare piena luce sulle cause che hanno scatenato il comportamento inatteso del medico. Nel frattempo, la paziente, dopo essere stata liberata dalla stanza, è stata sottoposta a tutti i controlli medici necessari per verificare e monitorare le sue condizioni di salute a seguito dell'accaduto.