Abbanoa dismetterà ad Alghero, mercoledì 8 luglio 2026, la vecchia condotta idrica in via Grazia Deledda angolo via Leonardo Da Vinci, già sostituita di recente. I lavori, previsti dalle 8 alle 20, causeranno l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nei distretti Mazzini – Carrabuffas, Pivarada – Porto e Alghero Sud – Sant'Anna. Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a fine lavori.
Efficientamento reti e aree coinvolte
Questo intervento rientra in un più ampio programma di efficientamento reti idriche di Alghero, che prevede la sostituzione di quasi 10 chilometri di rete con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro.
La città è stata suddivisa in tre maxi-appalti: il lotto A (Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia, Sant’Anna), il lotto B (Fertilia) e il lotto C (Centro storico, Giovanni XXIII).
L'intervento dell'8 luglio fa parte del lotto A, con un investimento di 3,74 milioni di euro per la sostituzione integrale di quasi 4,5 chilometri di rete. Le vie interessate sono: Marongiu, De Muro, Matteotti, Deledda, Da Vinci, Palomba, Sant’Agostino, XX Settembre, Don Minzoni, Paoli, Coros, Parc Guell, Tibidabo, Villafranca De Panades e Carbia.
Disagi e assistenza
Gli investimenti, dal Fondo sociale di sviluppo e coesione, finanziano «Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico». Abbanoa si impegna a minimizzare i disagi: i tecnici cercheranno di contenere la durata dell'interruzione idrica e, se possibile, anticipare il ripristino dell'erogazione.
Alla ripresa del servizio, l'acqua potrebbe risultare transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Per qualsiasi anomalia o segnalazione guasti, è disponibile il numero verde Abbanoa 800.022.040, attivo 24 ore su 24.