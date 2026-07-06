Scade oggi, lunedì 6 luglio 2026, il termine ultimo per le iscrizioni alla 61ª edizione della Rieti Terminillo, nota anche come 59ª Coppa Bruno Carotti. L'evento, organizzato dall'Automobile Club Rieti, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori, svolgendosi dal 10 al 12 luglio lungo la suggestiva SS 4 Bis del Terminillo. Questa storica cronoscalata rappresenta il quinto round del Campionato Italiano Supersalita e vanta validità anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna nelle zone sud e nord.

L'Automobile Club Rieti ha lanciato un appello a tutti i piloti e i team, invitandoli a completare senza ulteriori indugi le formalità di iscrizione.

La procedura è esclusivamente online, perfezionabile tramite il portale Rallyenter e il sito Aci Sport. È fondamentale agire entro la giornata odierna, poiché superata la scadenza non sarà più possibile registrarsi. Il presidente dell’Automobile Club Rieti, Alessandro de Sanctis, ha sottolineato l'importanza e il ruolo selettivo della gara, rinnovando l'invito a iscriversi oggi stesso per non perdere l'opportunità di partecipare.

Il tracciato e il programma dettagliato della manifestazione

Il percorso della Rieti Terminillo è celebre per la sua difficoltà e bellezza. Con partenza da Lisciano, a 550 metri di altitudine, e arrivo a Pian de Valli, a 1.579 metri, il tracciato copre una distanza di 13,450 chilometri in un'unica manche.

Il dislivello complessivo è di 1.029 metri, con una pendenza media del 7,5%. Le sue caratteristiche tecniche, che includono quattro tornanti e due chicane, la rendono una delle prove più selettive d’Europa, con una velocità media che si aggira intorno ai 168 km/h.

Il programma dell'evento è scandito su tre giorni. Le verifiche tecniche e sportive si terranno venerdì 10 luglio, seguite dalle prove ufficiali sabato 11 luglio. La giornata clou sarà domenica 12 luglio, con la gara vera e propria. L'Automobile Club Rieti prevede la presenza di migliaia di spettatori lungo il percorso, e l'intera manifestazione godrà di un'ampia copertura mediatica sui canali TV e streaming Aci Sport. L'edizione 2025 ha già dimostrato il grande richiamo dell'evento, registrando circa 15.000 spettatori, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni sui social e più di 350.000 contatti su SKY ACI Sport.

Storia e impatto della Rieti Terminillo sul territorio

La Rieti Terminillo, conosciuta anche come Coppa Carotti, vanta una storia ricca e affascinante, affermandosi come una delle cronoscalate più importanti del motorsport italiano. Le sue origini risalgono agli anni Venti, con eventi come il Circuito Automobilistico Laziale Sabino e la Coppa Provincia di Rieti. Dopo la pausa forzata della Seconda Guerra Mondiale, la competizione riprese vigore, ma fu segnata nel 1950 dalla tragica scomparsa del pilota reatino Bruno Carotti. In sua memoria, nel 1966 fu istituita la Coppa Bruno Carotti, che da allora è un appuntamento fisso e prestigioso del calendario nazionale, attirando piloti e appassionati da ogni parte d'Italia.

L'Automobile Club Rieti evidenzia il profondo valore sportivo, culturale ed economico che la manifestazione apporta al territorio. L'evento non è solo una gara, ma un vero e proprio motore per la comunità locale, coinvolgendo numerosi partner, sponsor, commissari di percorso e promuovendo attività collaterali. Queste iniziative si rivolgono sia agli appassionati di auto storiche e sportive, sia al pubblico più ampio, contribuendo a un indotto significativo. L'organizzazione rinnova con entusiasmo l'invito a partecipare a questa 61ª edizione, celebrando l'importanza della Rieti Terminillo per la comunità e il panorama motoristico nazionale.