Il Jova Summer Party 2026 si appresta a vivere il suo gran finale con due attesissimi appuntamenti al Circo Massimo di Roma, in programma il 12 e 13 settembre. L'artista Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, ha svelato la lineup ufficiale delle due giornate conclusive. Questi eventi rappresentano il culmine di un lungo e vibrante viaggio musicale estivo che ha attraversato l'Italia e l'Europa, confermando il Jova Summer Party come uno degli appuntamenti live più iconici e significativi della stagione, generando un'enorme attesa tra il pubblico.

Gli Artisti Protagonisti del Finale Romano

La serata del 12 settembre, già sold out, vedrà la partecipazione di Benny Benassi come guest star principale. Ad affiancarlo, fin dal primo pomeriggio, saliranno sul palco Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA. Il giorno successivo, il 13 settembre, sarà la volta della superstar Afrojack. Con lui si esibiranno okgiorgio, Gregotechno, Zara Colombo e Lumiero. Entrambe le giornate prevedono inoltre la presenza di alcuni ospiti a sorpresa, arricchendo ulteriormente il programma.

Il Percorso del Jova Summer Party verso il Circo Massimo

Il Jova Summer Party 2026 si è affermato come uno degli eventi live più attesi e iconici dell'intera stagione estiva.

Il tour è iniziato da Olbia il 7 agosto, intraprendendo un percorso che ha toccato diverse città italiane ed europee. Tra le tappe internazionali figurano Pola (Croazia), Wolfsburg (Germania), Bonn, Monaco, Vienna (Austria), Barcellona (Spagna), Lussemburgo, Montreux (Svizzera) e Genk (Belgio). Il viaggio musicale ha poi proseguito attraverso importanti località italiane, tra cui Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli. Il Circo Massimo, luogo storico e simbolo di grandi eventi a Roma, è stato scelto per ospitare questo grandioso epilogo, promettendo due giornate di musica e divertimento senza precedenti per tutti i partecipanti.