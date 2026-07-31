I Carabinieri della Compagnia di Fabriano (Ancona) hanno denunciato un 25enne, già noto alle forze dell'ordine e residente fuori provincia, ritenuto responsabile di truffa e frode informatica. L'accusa giunge al termine di un'articolata indagine scaturita da un grave attacco informatico subito nella scorsa primavera da un'azienda operante nel Fabrianese. Il giovane, avvalendosi di strumenti informatici illeciti, era riuscito a superare le difese telematiche dell'impresa, ottenendo così accesso non autorizzato al conto corrente societario.

Una volta all'interno del sistema bancario dell'azienda, il presunto responsabile ha eseguito diverse transazioni non autorizzate, causando un danno economico complessivo pari a 9mila euro.

I fondi sottratti sono stati abilmente dirottati verso un conto corrente estero, rendendo più complessa l'attività di recupero. I militari dell'Arma sono riusciti a ricostruire meticolosamente l'intera sequenza delle operazioni digitali illecite, attraverso un'approfondita attività di tracciamento e analisi investigativa, che ha permesso di identificare con precisione il presunto autore e deferirlo all'Autorità Giudiziaria.

L'impegno dei Carabinieri contro le minacce informatiche

L'operazione condotta dai Carabinieri di Fabriano evidenzia l'elevata capacità di risposta dell'Arma anche di fronte alle più moderne e insidiose minacce tecnologiche. Questo intervento conferma la costante attenzione dei militari nel garantire la sicurezza economica, sia fisica che digitale, della comunità locale e del suo prezioso tessuto produttivo.

L'attività investigativa si inserisce in un contesto di crescente impegno per contrastare i crimini informatici che possono colpire indistintamente aziende e cittadini.

Prevenzione e consigli per la sicurezza digitale

I Carabinieri rivestono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto delle truffe, sia quelle perpetrate online che quelle tradizionali. L'Arma rinnova l'invito ai cittadini e alle imprese a mantenere un alto livello di prudenza, adottando comportamenti sicuri e segnalando tempestivamente alle autorità qualsiasi anomalia o sospetto legato a operazioni finanziarie o richieste insolite. Le continue attività di indagine, unite alle campagne di sensibilizzazione, costituiscono pilastri essenziali delle strategie volte a rafforzare la sicurezza economica e digitale su tutto il territorio.