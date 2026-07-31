Una significativa tappa istituzionale ha visto il sottosegretario Alfredo Mantovano in visita a San Ferdinando, comune della provincia di Reggio Calabria. L'agenda della giornata ha incluso incontri con le autorità locali e un'attenta ricognizione del sito della tendopoli, un'area da tempo al centro dell'attenzione per le dinamiche migratorie. Durante l'incontro con i rappresentanti istituzionali, Mantovano ha fornito un aggiornamento cruciale: ben 116 migranti regolari sono stati già trasferiti con successo in abitazioni stabili. Questa notizia rappresenta un passo concreto nell'ambito delle politiche di accoglienza e integrazione, sottolineando l'impegno delle istituzioni.

La presenza di esponenti locali e regionali ha evidenziato la coralità degli sforzi profusi per affrontare la complessa realtà dell'accoglienza sul territorio calabrese.

Il trasferimento dei migranti: un obiettivo di dignità e integrazione

Il completamento del trasferimento di 116 migranti regolari dalle strutture di accoglienza temporanea a vere e proprie abitazioni segna un momento importante per la comunità di San Ferdinando. Questa operazione è stata condotta nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli stabiliti per la gestione dell'accoglienza, con l'obiettivo primario di migliorare le condizioni di vita di queste persone. Il sottosegretario Mantovano ha ribadito che il processo di ricollocazione è in costante evoluzione e mira a garantire standard abitativi più elevati e un contesto di maggiore stabilità per i migranti che hanno ottenuto lo status di regolarità.

Durante la visita, sono stati approfonditi, in sinergia con le istituzioni locali, anche aspetti fondamentali come il mantenimento della sicurezza pubblica e l'implementazione di percorsi efficaci di integrazione sociale. L'impegno è volto a creare un ambiente inclusivo, dove i nuovi residenti possano costruire un futuro più sereno e partecipativo.

La tendopoli di San Ferdinando: un modello di gestione collaborativa

La tendopoli di San Ferdinando, strategico punto di riferimento nella Piana di Gioia Tauro, ha storicamente svolto un ruolo centrale nell'accoglienza dei migranti. Questa struttura, la cui gestione è frutto di una consolidata collaborazione tra enti locali e istituzioni nazionali, è stata concepita per offrire un primo livello di supporto e assistenza a coloro che giungono sul territorio.

Le recenti azioni di trasferimento nelle abitazioni permanenti si inseriscono in un piano più ampio e strutturato, finalizzato al superamento delle strutture temporanee e alla promozione attiva dell'inclusione sociale. Questo approccio riflette la visione di un'accoglienza che evolve da una logica emergenziale a una prospettiva di lungo termine, orientata alla creazione di opportunità e alla piena integrazione dei migranti nel tessuto sociale ed economico. L'obiettivo è trasformare un'area di transito in un luogo di radicamento e sviluppo per le persone coinvolte.