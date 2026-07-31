L'Università di Sassari ha riconfermato due figure femminili di spicco alla guida di altrettanti dipartimenti chiave per il triennio 2026-2029. A seguito delle recenti elezioni dipartimentali, la professoressa ordinaria di Fisiologia, Franca Deriu, continuerà a dirigere il Dipartimento di Scienze Biomediche. Analogamente, Angela Spanu, già direttrice della Struttura complessa di Medicina nucleare dell’Aou Sassari, è stata confermata alla guida del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. Questa decisione sottolinea un percorso di continuità e fiducia nell'operato delle due direttrici.

La visione di Franca Deriu per Scienze Biomediche

La professoressa Franca Deriu ha espresso profondo orgoglio per la sua riconferma, evidenziando come il «consenso e la fiducia rinnovati dalla nostra comunità rappresentano non solo un motivo di profondo orgoglio, ma soprattutto l’atto di consapevolezza di un Dipartimento che crede in sé stesso e nelle proprie capacità». Ha inoltre sottolineato il successo del «percorso tracciato nello scorso triennio, fondato su condivisione, trasparenza e autodeterminazione», definendolo una scelta vincente. Per il prossimo mandato, l'obiettivo è «consolidare questo metodo partecipativo e di compiere un ulteriore salto di qualità, trasformando i risultati ottenuti in nuove opportunità di crescita» per il Dipartimento di Scienze Biomediche.

Gli impegni di Angela Spanu per Medicina, Chirurgia e Farmacia

Anche Angela Spanu ha commentato la sua riconferma, manifestando la consapevolezza che il prossimo triennio richiederà «un impegno ancora maggiore» per «ribadire e rafforzare ulteriormente il ruolo cruciale storicamente ricoperto in Ateneo dal Dipartimento di Medicina». Ha ricordato come il dipartimento si sia «arricchito della componente docente e non di Farmacia» negli ultimi anni. Spanu ha inoltre garantito che «particolare attenzione continuerà a essere riservata agli studenti e agli specializzandi e a tutto il personale coinvolto nelle attività formative e assistenziali, cercando di garantire loro condizioni logistiche, strumenti e opportunità di carriera coerenti con il ruolo del Dipartimento nel sistema universitario e sanitario».

Eccellenza e ruolo del Dipartimento di Scienze Biomediche

Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari si distingue per i risultati di rilievo ottenuti nella classifica dei corsi di studio, contribuendo in modo significativo al posizionamento dell’ateneo come primo in Italia tra i medi atenei statali nella prestigiosa Classifica Censis 2026/27. Il dipartimento è attivamente impegnato sia nella ricerca scientifica che nella formazione accademica, promuovendo iniziative volte alla crescita degli studenti, come la selezione per la partecipazione a importanti manifestazioni scientifiche e festival universitari. La sua sede, situata in Viale San Pietro a Sassari, è un centro nevralgico per l'offerta di corsi di laurea triennale e magistrale nell'ambito biomedico.

La riconferma di Franca Deriu e Angela Spanu alla guida dei rispettivi dipartimenti rappresenta un segnale di forte continuità strategica per l'Università di Sassari. L'obiettivo comune è quello di consolidare ulteriormente i successi raggiunti e di rafforzare la posizione dell'ateneo nel contesto accademico e sanitario nazionale, garantendo sviluppo e innovazione per i prossimi anni.