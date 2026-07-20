La Cgil della Valle d'Aosta ha espresso forti perplessità riguardo alla proposta di istituire una indennità aggiuntiva per il direttore generale dell'Azienda Usl regionale. Il sindacato ha reso pubblica la sua posizione il 20 luglio 2026, sottolineando che tale misura non appare opportuna nel contesto attuale del sistema sanitario valdostano.

Le motivazioni della Cgil sull'indennità

La Cgil ritiene che l'eventuale indennità aggiuntiva per il direttore generale dell'Ausl non sia giustificata dalle attuali condizioni della sanità regionale. Il sindacato ha evidenziato diverse criticità, legate sia alla scarsità di risorse disponibili sia alla necessità di stabilire priorità chiare.

Queste priorità dovrebbero concentrarsi sul personale sanitario e sui servizi erogati ai cittadini. La Cgil ha affermato con chiarezza che "non si comprende la necessità di un ulteriore riconoscimento economico in un momento in cui il personale lamenta carichi di lavoro elevati e risorse insufficienti".

Il ruolo dell'Azienda Usl Valle d'Aosta

L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Ausl) è l'ente responsabile della gestione dei servizi sanitari pubblici sul territorio regionale. Si occupa dell'organizzazione e dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, della prevenzione e della promozione della salute per residenti e visitatori. La struttura opera attraverso ospedali, presidi territoriali e servizi di assistenza domiciliare, con l'obiettivo di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo la normativa vigente.

L'appello per le priorità del sistema sanitario

Nel suo comunicato, la Cgil ha invitato le istituzioni regionali a concentrare l'attenzione sulle reali priorità del sistema sanitario. Ha indicato come fondamentale l'investimento nelle risorse umane e il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. Il sindacato ha ribadito che "l'efficienza e la qualità dei servizi dipendono soprattutto dalla valorizzazione di chi opera quotidianamente a contatto con i cittadini".