La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta rossa per il rischio incendi che interesserà l'intera Sicilia nella giornata del 21 luglio 2026. Questa decisione è stata presa in seguito alle previsioni meteorologiche che, pur indicando un sensibile calo nei valori massimi delle temperature, prevedono ancora condizioni da elevate a molto elevate. Contestualmente, è stato emesso il bollino rosso per le ondate di calore che colpiranno in particolare le città di Palermo, Messina e Catania.

Rischio incendi e condizioni climatiche

L'allerta rossa rappresenta il massimo livello di attenzione e comporta l'attivazione di misure straordinarie di prevenzione e controllo su tutto il territorio regionale.

Il rischio incendi si mantiene estremamente alto a causa della combinazione di condizioni climatiche sfavorevoli e della presenza di vegetazione particolarmente secca, che può facilmente innescare e propagare le fiamme. I venti, seppur deboli o moderati e secondo regime di brezza, non sono sufficienti a mitigare la pericolosità, rendendo la situazione critica.

Ondate di calore: città sotto osservazione

Parallelamente all'emergenza incendi, la Sicilia si prepara ad affrontare intense ondate di calore. Il bollino rosso è stato assegnato a Palermo, Messina e Catania, dove le temperature percepite raggiungeranno picchi significativi. A Catania, si prevedono ben 39 °C percepiti, mentre a Messina si attesteranno sui 37 °C.

Anche a Palermo, la temperatura percepita sarà elevata, con un valore atteso di 36 °C. Queste condizioni rendono la situazione critica sia per la gestione degli incendi sia per la salute pubblica, richiedendo particolare cautela.

Precedenti allarmi e raccomandazioni alla popolazione

L'attuale allerta rossa per il rischio incendi si inserisce in un contesto di precedenti segnalazioni di pericolosità. Nei giorni scorsi, la Protezione Civile aveva già emesso un livello di pre-allerta "rossa" per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani, mentre per le restanti province era stato diramato un avviso di livello "arancione" per condizioni meteorologiche favorevoli a incendi di elevata intensità e rapida propagazione.

Le istituzioni raccomandano vivamente alla popolazione di adottare la massima prudenza. È fondamentale limitare le attività all'aperto, specialmente nelle ore più calde della giornata, e seguire scrupolosamente tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'innesco di incendi, in particolare nelle aree boschive e rurali. Un'attenzione particolare è rivolta alle fasce di popolazione più vulnerabili – anziani, bambini, donne in gravidanza e persone immunodepresse – che sono maggiormente esposte ai rischi legati alle ondate di calore.