Il 4 luglio 2026, Termoli ha ospitato l'inaugurazione del Villaggio Coldiretti Molise, evento clou della manifestazione 'Campagna Amica'. In Piazza Sant’Antonio, il taglio del nastro ha aperto ufficialmente oltre venti stand dedicati esclusivamente a prodotti locali e a chilometro zero, autentica espressione del territorio molisano.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Franco Dell’Acqua, il vicesindaco e assessore Michele Barile, il parroco della Chiesa di San Timoteo, Don Benito Giorgetta, e i titolari delle numerose imprese agricole espositrici.

L'offerta gastronomica spaziava da salumi e formaggi a pasta, legumi, miele, confetture, olio extravergine di oliva, vino e prodotti da forno. Non mancavano articoli di agri-cosmesi a base di cera d’api, lavanda, specialità di street-food contadino, birra artigianale e la rinomata mozzarella di bufala molisana.

Valorizzazione e sostenibilità del territorio

La manifestazione ha coinvolto attivamente diverse aziende agricole locali, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare direttamente le proprie eccellenze alimentari e artigianali. L'iniziativa, parte integrante degli eventi estivi di Termoli, ha valorizzato il lavoro degli agricoltori molisani e sostenuto la filiera corta.

Il Villaggio Coldiretti e la 'Campagna Amica' mirano a diffondere la conoscenza dei prodotti tipici del Molise e a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di un consumo consapevole di alimenti locali e sostenibili. La presenza di istituzioni e rappresentanti religiosi ha sottolineato il profondo legame tra il territorio, le sue tradizioni e la coesione della comunità.

L'evento nell'Estate Termolese 2026

L'inaugurazione della 'Campagna Amica' si inserisce strategicamente nel calendario degli eventi dell'Estate Termolese 2026, arricchendo l'offerta culturale, enogastronomica e di intrattenimento della città di Termoli. Piazza Sant’Antonio, scelta come sede dell'evento, si conferma uno dei principali poli di aggregazione per le manifestazioni estive, ideale per esposizioni e degustazioni rivolte sia ai residenti che ai numerosi turisti.

La manifestazione contribuisce in modo sostanziale a rafforzare l'offerta turistica ed enogastronomica cittadina, promuovendo le eccellenze locali e incentivando la partecipazione attiva alle attività che celebrano e valorizzano il patrimonio territoriale.