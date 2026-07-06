Le Isole Tremiti, gioiello dell'arcipelago in provincia di Foggia, sono alle prese con gravi disservizi nei collegamenti marittimi che si protraggono da tre giorni consecutivi. La situazione, denunciata dalla sindaca Anna Lisa Lisci, sta generando forti disagi per residenti, lavoratori e turisti, proprio nel cuore della stagione estiva, arrecando un enorme danno all'economia locale e all'immagine turistica dell'arcipelago.

Al centro dei problemi vi è la nave Santa Lucia, l'unità navale impiegata per il servizio di continuità territoriale, affidataria del collegamento a seguito dell'aggiudicazione di un bando ministeriale.

L'imbarcazione continua a manifestare problemi tecnici, compromettendo la regolarità delle tratte. Un episodio particolarmente significativo si è verificato nella mattinata del 5 luglio 2026, quando la nave, salpata da Termoli alle ore 9 con a bordo circa 450 turisti, ha dovuto interrompere la navigazione e fare rientro al porto di partenza a causa di un nuovo guasto tecnico.

Questo inconveniente ha avuto pesanti ripercussioni: i turisti sono stati costretti a modificare i propri programmi di viaggio, le prenotazioni alberghiere sono a rischio e le attività commerciali dell'arcipelago risultano fortemente penalizzate. Per i residenti, la situazione si traduce in una limitazione del diritto alla mobilità, con ricadute dirette sulla vita quotidiana e sull'economia locale delle Isole Tremiti.

L'appello della Sindaca e le richieste di intervento

Di fronte a questa situazione critica, la sindaca Lisci ha lanciato un appello urgente, chiedendo un'immediata assunzione di responsabilità da parte della compagnia di navigazione e delle istituzioni competenti. L'obiettivo primario è il ripristino della piena regolarità del servizio, considerato vitale per la comunità isolana. La prima cittadina ha inoltre sollecitato il Ministero a condurre verifiche approfondite sul rispetto degli obblighi contrattuali previsti per il servizio di continuità territoriale. La sindaca ha ribadito con forza che «le comunità non possono essere lasciate in balia di continui problemi tecnici», evidenziando la necessità di garanzie per la mobilità e l'economia locale.

L'importanza della continuità territoriale per le Tremiti

Il servizio di continuità territoriale, svolto dalla nave Santa Lucia tra Termoli e le Isole Tremiti, rappresenta un collegamento marittimo essenziale e strategico per l'arcipelago. La sua affidabilità è cruciale, specialmente durante i mesi estivi, quando l'afflusso turistico è massimo e l'economia locale dipende in larga misura dalla fluidità dei trasporti. Gli obblighi contrattuali, derivanti dal bando ministeriale, prevedono la garanzia di corse regolari e la tutela della mobilità sia per i residenti che per i numerosi visitatori. La regolarità di questi collegamenti è, quindi, fondamentale non solo per il diritto alla mobilità, ma anche per la sopravvivenza e la prosperità delle attività turistiche e commerciali che animano le Isole Tremiti.

La comunità delle Isole Tremiti attende risposte concrete e interventi risolutivi per superare questa fase di incertezza e garantire un futuro di stabilità per i propri collegamenti marittimi.