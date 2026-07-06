Un'operazione congiunta condotta dai Carabinieri della Compagnia di Larino e dall'Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione di un'attività ricettiva nel Basso Molise. L'intervento rientra in una serie di controlli mirati volti a contrastare il fenomeno del caporalato nel settore alberghiero, un problema che le autorità intendono affrontare con determinazione, specialmente in vista della stagione estiva.

Durante le verifiche, è stata riscontrata una serie di gravi irregolarità presso una struttura, il cui titolare è stato immediatamente denunciato e sanzionato.

Le violazioni accertate hanno comportato l'applicazione di sanzioni sia amministrative che penali, per un importo complessivo che supera i 20.000 euro. Questa azione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine e degli enti preposti nella tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori.

Le violazioni accertate e le misure immediate

Le indagini hanno rivelato diverse carenze significative nella gestione della struttura ricettiva. Tra le principali violazioni, è emersa la mancata formazione dei dipendenti sui rischi specifici legati all'ambiente di lavoro, un obbligo fondamentale per garantire la loro incolumità. Inoltre, è stata accertata l'omissione nell'invio del personale alla sorveglianza sanitaria obbligatoria, una misura essenziale per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori.

Un altro aspetto cruciale emerso dai controlli è stato l'impiego di un lavoratore in nero, ovvero senza un regolare contratto di lavoro. Questa pratica, oltre a configurare un illecito grave, espone il lavoratore a condizioni di precarietà e privazione dei diritti basilari. A fronte di tali gravi inadempienze, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell'attività, una misura drastica ma necessaria per ripristinare la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'importanza dei controlli per la sicurezza e i diritti

L'obiettivo primario di queste operazioni è duplice: da un lato, favorire la sicurezza dei lavoratori, assicurando che operino in ambienti conformi alle normative vigenti; dall'altro, garantire il pieno rispetto dei loro diritti, contrastando ogni forma di sfruttamento e lavoro irregolare.

L'attenzione è particolarmente alta durante il periodo estivo, quando l'aumento dell'occupazione stagionale nel settore turistico può rendere i lavoratori più vulnerabili a pratiche illecite.

Il ruolo sinergico dell'Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri è cruciale in queste attività di prevenzione e repressione del caporalato. Questi interventi non si limitano a sanzionare le irregolarità, ma mirano a promuovere un ambiente lavorativo sano e dignitoso. Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno con assiduità nelle prossime settimane, con l'intento di assicurare che ogni servizio offerto sia privo di sfruttamento e rispetti la dignità di chi lavora.