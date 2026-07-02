Stefano Bandecchi, attuale sindaco di Terni, è stato formalmente accusato di corruzione. L'accusa si inserisce nel contesto di un'ampia indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Terni, che si concentra su presunti illeciti relativi a lavori su una strada nel territorio ternano. La notifica dell'avviso di garanzia è giunta al primo cittadino, segnando un passo significativo nell'inchiesta.

L'indagine verte principalmente su presunte irregolarità riscontrate nell'affidamento di un appalto pubblico destinato alla realizzazione di un'infrastruttura stradale.

L'ipotesi avanzata dagli inquirenti suggerisce la possibilità che siano stati commessi atti di corruzione durante la gestione dell'appalto. Le autorità giudiziarie stanno attualmente approfondendo la posizione di Bandecchi e di altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di delineare le dinamiche precise e accertare eventuali responsabilità nell'assegnazione dei lavori.

L'inchiesta e la posizione del sindaco

La Procura ha avviato gli accertamenti preliminari dopo aver raccolto una serie di elementi che farebbero propendere per un coinvolgimento diretto del sindaco di Terni nella vicenda. L'avviso di garanzia, in questo frangente, rappresenta un atto dovuto che garantisce all'indagato la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti difensivi.

Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli in merito alle specifiche modalità con cui si sarebbero concretizzate le presunte condotte illecite.

Il sindaco di Terni, già figura nota per la sua attività amministrativa e politica, si trova ora nella posizione di dover chiarire la propria estraneità o coinvolgimento davanti agli inquirenti. L'inchiesta, che si preannuncia complessa, vede coinvolti anche altri soggetti, i cui nomi non sono stati diffusi per ragioni investigative. Le indagini proseguono con meticolosità, mirate ad accertare la totale regolarità delle procedure adottate nell'ambito del controverso appalto pubblico.

Il quadro territoriale e amministrativo

L'episodio si inserisce in un contesto più ampio di lavori pubblici nel territorio di Terni, in Umbria, dove la gestione degli appalti riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo infrastrutturale locale.

Le autorità competenti mantengono un monitoraggio costante sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure amministrative, con un'attenzione particolare rivolta agli interventi che riguardano strade e altre infrastrutture essenziali.

La vicenda è seguita con viva attenzione sia dagli organi istituzionali che dalla cittadinanza, che attendono con interesse gli sviluppi delle indagini e le successive determinazioni della magistratura. L'esito di questa inchiesta potrebbe avere significative ripercussioni sul panorama politico e amministrativo locale.