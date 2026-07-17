Una donna di 78 anni è deceduta all’ospedale San Maurizio di Bolzano, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 16 luglio 2026, in Val Badia. Il tragico sinistro si è verificato intorno alle ore 16:00 sulla strada forestale che collega le località di Piz La Ila e La Villa, nel comprensorio montano della provincia di Bolzano.

Dinamica del tragico incidente in Val Badia

Le prime ricostruzioni indicano che il conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo ha così iniziato una violenta carambola.

Durante questa fase di sbandata, l’anziana passeggera è stata sbalzata con forza fuori dall’abitacolo, impattando violentemente al suolo. Il guidatore, rimasto illeso, ha prontamente lanciato l’allarme, permettendo l’intervento dei soccorsi.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, una delle principali strutture sanitarie della provincia. Nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero. L'ospedale è un punto di riferimento cruciale per le emergenze nelle aree montane e nei comprensori turistici dell'Alto Adige.

Sicurezza stradale nei percorsi montani

Questo tragico evento riaccende i riflettori sulla questione della sicurezza stradale nelle aree montane. Le condizioni stradali spesso impegnative e la presenza di percorsi forestali possono incrementare significativamente i rischi di incidenti, in particolare per le persone anziane e per chi frequenta questi itinerari. L'incidente sottolinea la necessità di maggiore prudenza e attenzione alla guida per prevenire future tragedie.