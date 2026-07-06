L'azienda Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio, in provincia di Chieti, ha conquistato un prestigioso riconoscimento internazionale ai London International Honey Awards (LIHA), uno dei concorsi più selettivi e rinomati nel settore apistico globale. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 27 giugno presso il Courthouse Hotel Shoreditch di Londra, ha visto l'azienda abruzzese trionfare con l'assegnazione di due premi Platinum e un Gold Award. Questo successo conferma, per l'ottavo anno consecutivo, Apicoltura Luca Finocchio come la realtà italiana più premiata all'importante manifestazione, consolidando il suo ruolo tra i nomi di riferimento dell'apicoltura italiana e internazionale.

Il concorso, promosso da Confexpo e ampiamente riconosciuto come il "Mondiale del miele", ha registrato la partecipazione di centinaia di prodotti apistici provenienti da ben 36 Paesi distribuiti sui cinque continenti. I prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti a tre prodotti distintivi di Apicoltura Luca Finocchio: il Platinum Award è stato conferito a Balsamiel©, nella categoria Infused Honey, un marchio registrato che rappresenta un'innovazione significativa. Un altro Platinum Award è stato assegnato al miele di Acacia, apprezzato per la sua purezza e qualità, mentre il miele di Arancio ha ottenuto il Gold Award, a testimonianza dell'eccellenza della produzione.

Innovazione e qualità premiate a Londra

Il Platinum Award assegnato a Balsamiel© riveste un valore particolare per l'azienda. Questo prodotto esclusivo è frutto dell'unione tra miele italiano di alta qualità ed estratti naturali balsamici, rappresentando un progetto innovativo nel quale l'azienda ha investito passione, ricerca e sviluppo. Tale riconoscimento evidenzia l'impegno costante di Apicoltura Luca Finocchio nella ricerca e nell'innovazione, con l'obiettivo di valorizzare le proprietà naturali del miele e introdurre soluzioni all'avanguardia nel settore apistico, mantenendo sempre al centro la qualità delle materie prime.

Luca Finocchio, titolare dell'azienda, ha espresso la sua grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Ricevere tre premi in un concorso internazionale di questo livello è motivo di grande soddisfazione.

Essere, per l'ottavo anno consecutivo, l'azienda italiana più premiata ai London International Honey Awards dimostra che il lavoro quotidiano, la cura degli alveari e la continua ricerca della qualità vengono riconosciuti anche a livello internazionale”. Questa dichiarazione sottolinea la dedizione e l'attenzione ai dettagli che caratterizzano l'operato dell'azienda.

L'eredità di un'apicoltura sostenibile e di eccellenza

Con una storia che si estende per oltre cinquant'anni, Apicoltura Luca Finocchio promuove un modello produttivo profondamente radicato nel rispetto delle api, della biodiversità e dei territori italiani. L'azienda pratica il nomadismo apistico, un metodo che consiste nel seguire le migliori fioriture della Penisola per garantire la produzione di mieli di eccellenza.

Questa filosofia, che coniuga tradizione e innovazione, ha permesso all'azienda di affermarsi come uno dei principali riferimenti dell'apicoltura, sia a livello nazionale che internazionale.

I successi ottenuti ai London International Honey Awards non solo rafforzano la reputazione di Apicoltura Luca Finocchio, ma contribuiscono anche a valorizzare l'intero comparto apistico abruzzese e il Made in Italy nel mondo. Questi riconoscimenti internazionali confermano il ruolo dell'azienda tra le eccellenze del settore, testimoniando un percorso di costante ricerca della qualità, innovazione e valorizzazione delle tradizioni apistiche italiane.