Un automobilista è stato denunciato a Fabriano, in provincia di Ancona, dopo essere stato fermato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza durante un servizio di controllo del territorio. L'episodio, avvenuto il 15 luglio 2026, ha rivelato che l'uomo guidava con una patente estera falsa e, di fatto, senza alcun titolo di guida valido in Italia. La scoperta ha portato alla denuncia penale e al fermo amministrativo del veicolo.

Il controllo e le prime anomalie

La vicenda ha avuto inizio quando i poliziotti hanno intimato l'alt al veicolo, richiedendo al conducente, un cittadino straniero, l'esibizione dei documenti.

L'uomo ha consegnato una patente che, a un primo esame, appariva rilasciata dalle autorità portoghesi. Tuttavia, gli accertamenti immediatamente svolti hanno fatto sorgere dubbi sulla legittimità del documento e sulla reale abilitazione del guidatore.

Verifiche approfondite e le conseguenze immediate

Le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di Fabriano hanno rapidamente confermato i sospetti. È emerso che il conducente non risultava titolare di alcuna patente di guida valida in Italia. Per questa infrazione, l'uomo è stato sanzionato secondo il Codice della Strada per la guida senza patente. A tale provvedimento si è aggiunto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, come previsto dalla normativa vigente.

La scoperta della patente contraffatta e la denuncia penale

L'attività di verifica non si è limitata alla sola assenza di un titolo di guida valido. Un'analisi più approfondita del documento esibito ha permesso di accertare che la patente era completamente falsa. Questa scoperta ha ulteriormente aggravato la posizione dell'automobilista. Per la detenzione e l'utilizzo di un documento falso, il cittadino straniero è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. La patente contraffatta è stata immediatamente sequestrata come prova del reato.

Il quadro normativo e l'importanza dei controlli

L'episodio di Fabriano sottolinea l'importanza dei controlli stradali per garantire la sicurezza e la legalità.

La normativa italiana è chiara: la guida senza patente valida comporta severe sanzioni amministrative, che possono includere multe e il fermo amministrativo del veicolo. L'uso di documenti contraffatti, invece, costituisce un reato penale. Le forze dell'ordine sono costantemente impegnate, anche con strumentazione tecnica, a identificare e contrastare queste condotte illecite, tutelando così l'incolumità pubblica.