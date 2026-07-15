Il Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli, giunto alla sua XVII edizione, ha posto quest'anno al centro della riflessione il delicato tema della devianza minorile. La cerimonia, svoltasi il 15 luglio presso il suggestivo Teatro di Corte di Palazzo Reale, nella storica Piazza del Plebiscito a Napoli, ha visto il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, enfatizzare il valore cruciale del ricordo come atto di responsabilità verso le generazioni future. Agricola ha sottolineato come il sacrificio degli appartenenti alle forze dell’ordine sia fondamentale per assicurare quella libertà e sicurezza di cui la collettività oggi beneficia.

La devianza minorile al centro del Premio

La scelta di dedicare il prestigioso riconoscimento alla devianza minorile è stata motivata dalla sua stringente attualità. Il Questore Agricola ha spiegato che il Premio è stato assegnato in relazione a un’operazione di polizia giudiziaria che ha generato grande allarme pubblico: una sparatoria che ha causato diversi feriti nella centrale piazza Carolina. "Essendo una tematica di grande rilevanza e attualità, abbiamo ritenuto opportuno dedicare il Premio a questa specifica operazione", ha dichiarato il Questore, evidenziando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare fenomeni così complessi.

Omaggio e dibattito sulla legalità

La XVII edizione del Premio è stata inaugurata da un toccante momento di commemorazione.

In piazza Nicola Amore, sono state deposte corone d’alloro in memoria del dirigente della Squadra Mobile di Napoli, Antonio Ammaturo, e dell’Agente Scelto Pasquale Paola, tragicamente uccisi in quel luogo il 15 luglio 1982. Questo gesto solenne ha preceduto il dibattito che si è svolto al Teatro di Corte di Palazzo Reale, moderato con professionalità dal giornalista Dario Del Porto de “La Repubblica”.

Il confronto ha visto la partecipazione di illustri figure istituzionali e sociali, testimoniando un impegno corale sul fronte della legalità e del recupero. Tra i relatori figuravano il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, Aldo Policastro; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Patrizia Imperato; il Direttore dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida, Gianluca Guida; e Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis.

Le loro diverse prospettive hanno arricchito la discussione sulle strategie e le sfide legate alla prevenzione e al contrasto della criminalità giovanile.

Musica e riconoscimento finale

L'evento è stato impreziosito dall’esibizione musicale degli artisti dell’Accademia Nazionale NAP–Napoli Arts Performing, sotto la sapiente direzione del Maestro Carlo Morelli, che hanno offerto un intermezzo culturale di grande impatto. La manifestazione si è conclusa con la premiazione di un’operazione di polizia giudiziaria che si è distinta per il suo particolare merito nel contrasto alla devianza minorile, ribadendo l'importanza di riconoscere l'eccellenza e l'efficacia nell'azione di tutela della legalità e della sicurezza pubblica.