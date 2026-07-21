È stata ritrovata nelle campagne tra Alberobello e Noci, in provincia di Bari, la Ferrari 458 Challenge Evo rubata lo scorso maggio a Fasano. La vettura, di proprietà del team veneto Gaetani Racing, è stata recuperata dai carabinieri e si trovava ancora sullo stesso carrello utilizzato per il trasporto al momento del furto.

Il furto prima della Coppa Selva di Fasano

La notizia del ritrovamento è stata diffusa dalla scuderia A.S. Egnathia Corse, organizzatrice della Coppa Selva di Fasano, manifestazione automobilistica arrivata nel 2026 alla 67esima edizione.

L'evento si è svolto dal 29 al 31 maggio, ma poche ore prima dell'appuntamento sportivo era stata rubata la Ferrari, che si trovava su un carrello di trasporto ed era stata noleggiata da un pilota locale per partecipare alla gara.

A circa due mesi dal furto, la vettura è stata individuata in un terreno del Barese dove sono presenti impianti Aqp.

La soddisfazione di Egnathia Corse

"È la notizia che speravamo di ricevere al più presto - ha dichiarato la presidente di Egnathia Corse Laura De Mola - e che porta grande sollievo a noi della Egnathia Corse e a tutti i volontari che, con grande sacrificio, hanno partecipato allo svolgimento della manifestazione. Esprimo le mie congratulazioni al comando delle stazioni carabinieri di Alberobello e di Gioia del Colle, per aver portato a termine brillantemente un lavoro investigativo avviato immediatamente da tutte le forze dell'ordine del nostro territorio, fin dalle ore successive a questo spiacevole accaduto".

"Esprimo perciò le mie felicitazioni a Luca Gaetani e a tutto il team Gaetani Racing, una squadra che vive e opera per passione, affrontando sacrifici e investimenti importanti. In questo, credo di interpretare lo stesso sentimento della nostra comunità, che - ha concluso De Mola - vive della medesima passione per lo sport automobilistico e per i suoi protagonisti".