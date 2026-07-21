L'Umbria registra un calo significativo delle nascite: nel 2025 i nuovi nati sono stati 4.442, quasi la metà rispetto al picco del 2008. Questo dato rappresenta una contrazione del 46% rispetto agli 8.271 nati diciassette anni prima, e un calo del 34% rispetto ai 6.786 nati all'inizio del millennio. Le cifre relative al 2025 sono provvisorie.

Evoluzione della natalità e indicatori demografici

L'evoluzione della natalità in Umbria ha attraversato due fasi distinte. Nei primi anni Duemila, le nascite mostravano una traiettoria crescente, passando da circa 6.800 unità nel 2000 a oltre 8.200 nel 2008, il valore massimo dell'intera serie storica.

In meno di un decennio, la regione aveva registrato un incremento di circa 1.500 nascite annue, superando il 20%. Il 2009 ha segnato un'inversione di tendenza, con l'inizio di una progressiva riduzione delle nascite, inizialmente più contenuta e poi, dal 2014, sempre più marcata. I dati successivi evidenziano questa flessione: 7.375 nati nel 2013, scesi a 7.015 nel 2014, 6.542 nel 2015 e 5.792 nel 2018. Nel 2020 si contavano 5.268 nascite, ulteriormente diminuite a 4.926 nel 2022, 4.766 nel 2023, 4.725 nel 2024 e infine 4.442 nel 2025.

Parallelamente alla diminuzione delle nascite, sono cambiati altri indicatori demografici. Il numero medio di figli per donna, che nei primi anni Duemila si attestava intorno a 1,2, è gradualmente aumentato fino a raggiungere quota 1,4 tra il 2006 e il 2013.

Dal 2014, l'indicatore ha invertito la rotta, diminuendo progressivamente fino a stabilizzarsi intorno a 1,1 negli anni più recenti, mantenendosi tale anche nel 2025. Un altro aspetto rilevante è l'aumento dell'età media delle madri al parto, passata da 30,7 anni nel 2000 a 32,6 nel 2025. Il valore più elevato della serie è stato registrato nel 2024, con 32,8 anni, e dal 2019 l'età media si mantiene stabilmente sopra i 32 anni.

Fattori sociali e trend della mortalità

Questa dinamica demografica sembra inserirsi in un contesto di trasformazioni sociali più ampie. Percorsi di studio più lunghi, un ingresso più tardivo nel mondo del lavoro e una maggiore instabilità biografica e abitativa sono tra i fattori che contribuiscono a modificare il calendario della genitorialità.

Sul fronte della mortalità, si osserva un progressivo spostamento verso livelli più elevati. Nei primi quattordici anni del Duemila, il numero dei decessi si è mantenuto prevalentemente sotto le 10 mila unità annue, con solo due eccezioni. Tuttavia, a partire dal 2015, il trend si è assestato su valori più alti, superando sistematicamente le 10 mila unità. I picchi più elevati sono stati registrati negli anni della pandemia di Covid-19: 11.045 morti nel 2020, 11.488 nel 2021 e 11.607 nel 2022. Negli anni successivi, il numero dei decessi è tornato a diminuire, ma senza raggiungere i livelli osservati all'inizio del millennio: 10.729 nel 2023, 10.559 nel 2024 e 10.353 nel 2025, a fronte dei 9.089 del 2000.

Questi numeri riflettono non solo l'effetto contingente della fase pandemica, ma anche una trasformazione legata al progressivo cambiamento della composizione per età della popolazione, con un aumento del peso delle fasce più anziane.