L'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale ha messo a punto un articolato piano di interventi per ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri e migliorare l'accessibilità al comparto portuale di Genova. L'iniziativa risponde all'incremento significativo del traffico atteso nelle prossime settimane, con un picco previsto nei weekend di fine luglio e inizio agosto.

In queste giornate di maggiore affluenza, il porto si prepara ad accogliere fino a dieci traghetti in partenza e una o due navi da crociera in sosta, per un totale stimato di oltre 30 mila passeggeri.

Questo scenario richiede una programmazione attenta e un coordinamento efficace per garantire la fluidità delle operazioni e la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Nuova App "Stazioni Marittime" per una migliore esperienza

Tra le principali novità introdotte per facilitare l'esperienza dei passeggeri, spicca la nuova app "Stazioni Marittime". Disponibile a partire dal prossimo fine settimana e sviluppata dal terminalista Stazioni Marittime SPA, l'applicazione è progettata per guidare i viaggiatori nella fase successiva all'accesso al porto.

Grazie a questa innovativa soluzione digitale, i passeggeri potranno individuare con precisione il piazzale di imbarco, ricevere suggerimenti sul percorso più idoneo per raggiungerlo e conoscere il varco di accesso più appropriato in relazione alla loro partenza.

Un passo avanti significativo per rendere l'orientamento all'interno dell'area portuale più semplice e intuitivo.

Rafforzamento della sicurezza e della viabilità

Il piano di potenziamento include anche misure concrete per la sicurezza e la gestione della viabilità. È stata sottoscritta una convenzione tra l'Autorità portuale e la polizia locale, garantendo così un presidio specifico e costante nell'area dedicata ai passeggeri. Questo rafforza la presenza delle forze dell'ordine e contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza.

Prosegue inoltre il lavoro di potenziamento della segnaletica a servizio dell'utenza, rendendo le indicazioni più chiare e visibili. Parallelamente, la collaborazione con le compagnie di navigazione è stata intensificata per migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni fornite ai viaggiatori prima del loro arrivo in porto.

Sono stati anche apportati miglioramenti alla viabilità interna e potenziati i varchi portuali, elementi cruciali per la gestione efficiente dei flussi veicolari e pedonali.

Matteo Paroli, presidente dell'Autorità, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative: “Le misure che presentiamo sono il risultato concreto di un lavoro condiviso e i primi riscontri confermano che una programmazione preventiva e un coordinamento stabile consentono di migliorare l'organizzazione dei flussi e la capacità di risposta alle criticità”.

I numeri del traffico passeggeri e il coordinamento operativo

Le previsioni per gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto indicano un'intensa attività, con un'attesa di tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco.

Complessivamente, nei giorni di punta, si prevedono fino a 120-130 mila viaggiatori tra imbarchi e sbarchi, numeri che evidenziano la centralità del porto di Genova nel panorama dei trasporti marittimi.

Il quadrimestre giugno-settembre rappresenta il periodo di maggiore intensità, concentrando il 70% del traffico annuale dei traghetti, pari a oltre un milione e mezzo di passeggeri. Nel 2024, il porto ha registrato cifre significative, con oltre 1,6 milioni di crocieristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti, confermando la sua rilevanza strategica.

Per garantire una gestione efficace e coordinata, le misure adottate dall'Autorità portuale sono oggetto di un confronto settimanale con diverse entità operative, tra cui la Polizia di frontiera, la Polizia locale, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza e le compagnie di navigazione. Questo approccio sinergico mira a ottimizzare la gestione dei flussi e della viabilità portuale, assicurando un servizio efficiente e sicuro per tutti i passeggeri.