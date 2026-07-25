Un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio del 25 luglio 2026 tra Santa Domenica di Ricadi e Coccorino, frazione del Comune di Joppolo, ha interrotto la circolazione ferroviaria sulla linea secondaria Tirrenica nel Vibonese. Centinaia di turisti sono rimasti bloccati nelle stazioni della zona. La situazione è apparsa particolarmente critica a Tropea, con un treno fermo e numerosi viaggiatori in attesa sia sulle banchine che all'esterno dello scalo.

Le fiamme, alimentate da vegetazione secca e alte temperature, si sono propagate vicino alla stazione ferroviaria del piccolo centro costiero, danneggiando cavi elettrici e rendendo necessaria la sospensione del traffico sulla tratta.

La circolazione sulla linea principale prosegue regolarmente, senza interruzioni. Decine di convogli hanno subito fermi o ritardi, lasciando centinaia di passeggeri, molti dei quali diretti verso località turistiche o di rientro nelle proprie città, in attesa di aggiornamenti sulla ripresa del servizio.

Le operazioni di soccorso e la gestione dell'emergenza

Sul luogo dell'incendio sono intervenute prontamente squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate da ore nello spegnimento del vasto rogo. L'intervento è supportato dalle forze dell'ordine, con due pattuglie dei Carabinieri dedicate alla gestione della sicurezza e della viabilità. Al fianco delle squadre di emergenza, sono presenti anche amministratori comunali e numerosi volontari che stanno collaborando attivamente nell'assistenza ai passeggeri e nella messa in sicurezza dell'area.

Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dei binari sono tuttora in corso, con attenzione all'evoluzione del rogo e ai tempi necessari per il completo ripristino della circolazione ferroviaria. La sospensione del traffico tra Tropea e Ricadi è stata confermata, con la circolazione che alle ore 21:30 permaneva interrotta a causa dell'incendio in prossimità dei binari, dove i Vigili del Fuoco continuano a operare.

Linea interessata e prospettive di ripristino

L'incendio ha interessato la linea Rosarno – Eccellente via Tropea, una tratta secondaria fondamentale per il collegamento delle rinomate località turistiche della costa tirrenica calabrese. La sospensione della circolazione tra Tropea e Ricadi è iniziata alle ore 19:00 del 25 luglio 2026 e, alle 21:30, la situazione non aveva ancora subito variazioni.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono attivamente impegnate per domare le fiamme e garantire la messa in sicurezza dell'area.

La massima priorità è la sicurezza dei passeggeri e il celere ripristino della regolare circolazione ferroviaria. Quest'ultimo potrà avvenire esclusivamente dopo la bonifica completa dei binari e un'accurata verifica delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti in base all'evoluzione delle operazioni di spegnimento e ripristino.