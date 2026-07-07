Un tragico incidente si è verificato la mattina del 5 luglio 2026 sull'autostrada A11, nel tratto compreso tra le località di Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un motociclista di 21 anni ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento con un camper. L'impatto, avvenuto intorno alle 8:45, è stato purtroppo fatale per il giovane, che stava percorrendo l'arteria in direzione Firenze.

Le immediate conseguenze dell'accaduto hanno portato alla chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, necessaria per permettere le complesse operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

La circolazione è stata ripristinata solo intorno alle ore 10, inizialmente su una singola corsia. Durante le fasi di gestione dell'emergenza, si sono registrati significativi disagi alla viabilità, con la formazione di code che hanno raggiunto i cinque chilometri in direzione Firenze.

I soccorsi e gli interventi sul posto

Sul luogo del sinistro è intervenuta una vasta squadra di soccorritori e personale specializzato. Erano presenti i vigili del fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza dell'area, i soccorsi sanitari e meccanici per l'assistenza e la rimozione dei veicoli coinvolti, la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico, e il personale del 4º tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Tutti gli operatori hanno lavorato congiuntamente per gestire l'emergenza e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'incidente.

L'importanza strategica dell'A11

L'autostrada A11, conosciuta anche come "Firenze-Mare", rappresenta un'arteria fondamentale che collega il capoluogo toscano con la costa tirrenica, attraversando anche la provincia di Pistoia. Il tratto specifico dove si è verificato il tragico evento è sotto la gestione di Autostrade per l'Italia, società responsabile della manutenzione e della sicurezza dell'intera rete autostradale nazionale.

In particolare, il 4º tronco di Firenze ha il compito della gestione operativa e degli interventi di emergenza lungo questa sezione cruciale dell'A11, garantendo la fluidità e la sicurezza del traffico.