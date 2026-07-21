Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina in una cava di marmo a Colonnata, nel comune di Carrara (Massa Carrara). Un operaio di 49 anni ha riportato un trauma da schiacciamento a una gamba operando presso la cava 173 Gioia Piastrone.

L'allarme è scattato alle 7. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, supportati dall'elicottero Pegaso 3, e la polizia. Dopo le prime cure, il lavoratore è stato trasportato in codice giallo con l'elisoccorso all'ospedale Apuane di Massa. Le sue condizioni sono di media gravità, richiedendo un trasferimento urgente per accertamenti.

Dinamica e indagini sull'incidente

Il trauma ha richiesto un intervento rapido e coordinato. L'elicottero Pegaso 3 ha garantito un trasferimento celere, cruciale per infortuni gravi. In ospedale, il 49enne è stato preso in carico per le cure, con il codice giallo che conferma la serietà delle lesioni. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti preliminari per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio. Le indagini mirano a individuare eventuali responsabilità e a verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro nella cava, prevenendo futuri episodi.

La sicurezza nelle cave: una priorità

Gli infortuni sul lavoro sono una problematica persistente nel settore industriale italiano, specie nelle attività estrattive come le cave di marmo.

Questi ambienti presentano rischi elevati, rendendo la sicurezza dei lavoratori una priorità. Le autorità competenti, inclusi i servizi di emergenza e la polizia, intervengono per garantire l'incolumità degli operai e fornire assistenza. Ogni incidente sottolinea l'importanza di una vigilanza costante e di una rigorosa applicazione delle norme di prevenzione. Le indagini contribuiscono a migliorare le condizioni di lavoro e a prevenire il ripetersi di eventi simili, salvaguardando l'integrità fisica.