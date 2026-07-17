Il consigliere regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, esponente del Partito Democratico, ha fermamente dichiarato che le risorse finanziarie previste per il presidio ospedaliero di Villa d'Agri sono da considerarsi "insufficienti". Questa affermazione di Lacorazza si inserisce nel contesto delle attuali discussioni sulla sanità regionale e sulla necessità di garantire servizi sanitari adeguati a tutti i cittadini residenti nella Val d'Agri.

Criticità nelle risorse per l'ospedale di Villa d'Agri

Lacorazza ha sottolineato come il presidio ospedaliero di Villa d'Agri rappresenti un punto di riferimento fondamentale per l'intera area.

Ha però evidenziato che le risorse economiche attualmente stanziate non risultano adeguate a sostenere le esigenze operative e strutturali della complessa struttura. Secondo il consigliere regionale, questa carenza finanziaria rischia di compromettere la qualità dell'assistenza sanitaria offerta ai residenti della zona. "Le risorse previste sono insufficienti", ha ribadito Lacorazza, sottolineando l'urgenza di un intervento immediato per colmare le lacune finanziarie che affliggono l'ospedale.

Il ruolo strategico del presidio ospedaliero nella Val d'Agri

Il presidio ospedaliero di Villa d'Agri è strategicamente situato nel comune di Marsicovetere, in provincia di Potenza, e serve un vasto territorio della Val d'Agri, fornendo servizi sanitari essenziali alla popolazione locale.

La struttura è parte integrante della rete ospedaliera della Basilicata e detiene un ruolo centrale nell'erogazione dell'assistenza sanitaria nell'intera zona, garantendo prestazioni mediche e interventi di emergenza. L'ospedale è gestito dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, la quale coordina tutte le attività e i servizi offerti sul territorio.

In conclusione, il consigliere Piero Lacorazza ha nuovamente ribadito l'importanza di destinare maggiori fondi al presidio ospedaliero di Villa d'Agri. L'obiettivo è assicurare standard adeguati di cura e rispondere in modo efficace alle esigenze sanitarie della popolazione della Val d'Agri. Lacorazza ha enfatizzato che la sanità pubblica deve rimanere una priorità assoluta per tutte le istituzioni regionali, garantendo il diritto alla salute per tutti i cittadini.