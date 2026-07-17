Un tragico incidente ha scosso la sera del 16 luglio 2026 il luna park di Spotorno, in Liguria, dove un ragazzo di quindici anni, Alessio Colletti, residente a Saronno (Varese), ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato. Il giovane si trovava in vacanza nella località ligure con un amico e la sua famiglia. L’episodio, avvenuto intorno alle 23, ha gettato un’ombra su una serata di sconti sulle attrazioni, iniziativa che richiama tradizionalmente numerosi giovani e turisti.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, Alessio sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre partecipava a un gioco, il “Calciometro”.

Sembra che, prima di calciare il pallone, si fosse tolto una scarpa per tirare a piedi nudi e sia entrato in contatto con una parte della struttura, rimanendo folgorato. Le indagini preliminari ipotizzano che un acquazzone abbattutosi sulla zona poco prima dell’incidente possa aver avuto un ruolo cruciale: l’acqua, raggiungendo la centralina elettrica dell’impianto, avrebbe potuto causare un cortocircuito fatale. Nonostante i tempestivi interventi del personale del 118 e della Croce Bianca di Spotorno, le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate. Alessio ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto all’ospedale di Savona, dove è deceduto.

Le reazioni delle istituzioni e le indagini in corso

La notizia ha suscitato profondo cordoglio. La sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha espresso il suo dolore definendo la tragedia “una di quelle che non dovrebbero mai accadere”. Ha sottolineato l’impossibilità di “trovare parole per alleviare la sofferenza dei familiari, a cui ci stringiamo con affetto, come agli amici, ai suoi compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”. La sindaca ha inoltre annunciato un comunicato ufficiale dell’amministrazione comunale, evidenziando come “in momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza, accompagnando con il pensiero una famiglia chiamata ad affrontare la prova più difficile”.

Anche il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha commentato l’accaduto, confermando che il luna park è stato posto sotto sequestro. Questo provvedimento è stato definito un “atto dovuto” per consentire di chiarire la dinamica esatta dell’incidente e valutare le condizioni di sicurezza dell’impianto. Le indagini sono state affidate alla polizia locale, sotto la guida della comandante Alessandra Ghidara, la quale ha suggerito che il temporale verificatosi circa un’ora prima della tragedia potrebbe aver avuto un’influenza. La procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti, per accertare eventuali responsabilità.

Il contesto del luna park di Spotorno

Il luna park di Spotorno è una presenza storica per la località ligure, attivo da oltre vent’anni e gestito dalla stessa famiglia.

L’area è un punto di riferimento per residenti e turisti, specialmente durante la stagione estiva, offrendo diverse attrazioni per un pubblico eterogeneo. Il “Calciometro”, l’attrazione al centro dell’incidente, è un gioco popolare in cui i partecipanti colpiscono un bersaglio con i piedi, distinguendosi dai più comuni punchingball. La chiusura temporanea dell’impianto è stata disposta per permettere tutti gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire con precisione le cause del drammatico evento e a garantire il pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti.