L'assemblea dei Comuni soci di Ruzzo Reti, la società che gestisce l'acquedotto nel Teramano, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2025 e rinnovato il Consiglio di amministrazione per il terzo mandato consecutivo. La presidente Alessia Cognitti è stata riconfermata alla guida del Cda, insieme ai consiglieri Alberto Fagotti e Alfredo Grotta. Questa decisione riflette la totale coesione tra i Comuni soci e la fiducia dei sindaci nel modello di gestione pubblica basato sul dialogo e sulla condivisione delle scelte, garantendo un servizio efficiente e sostenibile per il territorio.

Il bilancio 2025 evidenzia una solida situazione economico-patrimoniale. L'esercizio si è chiuso con un utile di esercizio di 855 mila euro, in netto miglioramento rispetto all'anno precedente, e un margine operativo superiore ai 2,4 milioni di euro. Tali risultati sono stati supportati da economie di scala in settori chiave come manutenzioni, videoispezioni, spese postali e gestione dei depuratori.

Risultati Economici e Investimenti Strategici

Sul fronte patrimoniale, l'azienda ha registrato un abbattimento significativo di oltre 3,4 milioni di euro dei crediti verso clienti, grazie all'efficacia delle attività di recupero. La stabilità dei conti ha permesso a Ruzzo Reti di superare per il quarto anno consecutivo la soglia dei 10 milioni di euro di investimenti sul territorio.

Nel 2025, sono stati stanziati ben 15,3 milioni di euro per il potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie, l'ammodernamento dei depuratori, la digitalizzazione tecnologica e il contrasto alle perdite idriche. Questi interventi sottolineano l'impegno costante nel migliorare il servizio idrico integrato.

Ruzzo Reti: Gestione e Obiettivi

Ruzzo Reti, in quanto società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Teramo. Le sue competenze spaziano dalla captazione e distribuzione dell'acqua potabile alla gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione. Il modello di gestione adottato, incentrato sul dialogo e la condivisione con i Comuni soci, mira a fornire un servizio pubblico di alta qualità, efficiente e sostenibile, rispondendo alle esigenze della comunità locale.