Un tragico epilogo ha segnato le ricerche di Arwa Rfali, la bambina di origine marocchina di quasi dieci anni scomparsa nel pomeriggio del 21 luglio 2026 nelle acque del Lago di Como. I Vigili del Fuoco di Como hanno comunicato il ritrovamento del suo corpo senza vita, individuato di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La piccola Arwa si trovava in Italia per una vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti nel Monzese, e avrebbe compiuto dieci anni il mese successivo.

La tragedia si è consumata mentre la bambina stava giocando con i cuginetti su un'ampia secca, una zona che riaffiora ciclicamente e che, nonostante il divieto di balneazione, attira ogni anno centinaia di bagnanti, in particolare stranieri.

Intorno alle ore 15, Arwa è scomparsa improvvisamente, probabilmente trascinata dalla corrente. Né i cuginetti che le erano accanto in acqua, né gli adulti che si trovavano a riva, a pochi metri di distanza, l'hanno più vista riemergere.

Le intense operazioni di ricerca e soccorso

L'allarme è scattato nel pomeriggio, non appena è stato segnalato che la bambina, entrata in acqua nella zona del Tempio Voltiano, nei pressi della foce del torrente Cosia, non era più riemersa. Immediatamente è stata attivata una complessa macchina dei soccorsi, che ha visto l'intervento di squadre specializzate dei Vigili del Fuoco, esperti del soccorso fluviale e sommozzatori giunti da Torino a bordo di un elicottero.

Per ore, i soccorritori hanno perlustrato senza sosta lo specchio d'acqua antistante il Tempio Voltiano, scandagliando il fondale nella disperata speranza di ritrovare la bambina ancora in vita.

Le lunghe e ininterrotte operazioni di ricerca si sono purtroppo concluse in tarda serata con il rinvenimento del corpo senza vita della piccola Arwa da parte dei sommozzatori. Sull'accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti delle autorità competenti, finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. È stato ribadito che l'area in cui si è verificato l'incidente è soggetta a un rigoroso divieto di balneazione, proprio a causa delle particolari condizioni del fondale e delle correnti insidiose che possono rendere estremamente pericoloso l'ingresso in acqua.

Pericoli e divieti nell'area del Tempio Voltiano

La zona del Tempio Voltiano, teatro di questo drammatico evento, è da tempo nota per il suo divieto di balneazione, imposto proprio per tutelare la sicurezza dei frequentatori del lago. Le condizioni del fondale, spesso irregolare e con improvvisi dislivelli, unite alla presenza di correnti che possono variare rapidamente, rendono l'area particolarmente pericolosa per chi si avventura in acqua. Nonostante le chiare indicazioni e i cartelli di divieto, ogni anno questa zona continua ad attrarre numerosi bagnanti, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso turistico. Le autorità locali continuano a monitorare e a far rispettare il divieto, sottolineando l'importanza di non ignorare le norme di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie.