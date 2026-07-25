La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, con sede a L'Aquila, ha annullato la cerimonia di fine corso. La decisione, comunicata il 25 luglio 2026, è stata presa in segno di profondo lutto per la tragica scomparsa di una giovane allieva. Questo gesto di rispetto sottolinea la vicinanza dell'intera comunità scolastica alla famiglia e ai colleghi.

Il decesso dell'allieva ha generato commozione tra il personale e i frequentatori. La cerimonia, un momento importante per i partecipanti, è stata sospesa per privilegiare il ricordo e il rispetto della memoria della giovane.

La direzione ha ritenuto opportuno annullare ogni iniziativa pubblica, dimostrando sensibilità in questo momento di dolore per la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

La decisione dell'istituto

La direzione dell’istituto ha espresso vicinanza alla famiglia dell’allieva scomparsa e ai colleghi che hanno condiviso il percorso. L'annullamento della festa di fine corso è un segno di partecipazione al dolore che ha colpito la comunità scolastica. Non sono stati resi noti dettagli sul decesso né informazioni personali, per tutelare la privacy della famiglia, una scelta che riflette l'attenzione dell'istituto.

La Scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, situata a L'Aquila, è una delle principali strutture formative dell’ente.

Si occupa della preparazione professionale e tecnica dei futuri ispettori e sovrintendenti, offrendo corsi specifici e attività addestrative. La scuola svolge un ruolo centrale nella formazione del personale della Guardia di Finanza, contribuendo alla crescita professionale dei frequentatori e garantendo elevati standard di preparazione per il Corpo.