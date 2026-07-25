Un complesso e prolungato intervento dei vigili del fuoco ha permesso il salvataggio di due cani Jack Russell, rimasti intrappolati nella tana di un tasso a Rivoli, in provincia di Torino. L'operazione, che si è svolta tra il 24 e il 25 luglio 2026, ha mobilitato un totale di ventuno unità, tra personale permanente e volontario, organizzate in sette squadre, evidenziando la difficoltà e l'impegno richiesto.

I due cani, che risultavano smarriti, sono stati localizzati grazie alla determinazione dei loro proprietari. Questi ultimi, infatti, sono riusciti a individuare l'ingresso della tana sotterranea da cui provenivano i latrati degli animali, fornendo un punto di partenza cruciale per le squadre di soccorso.

Il Complesso Intervento di Soccorso

La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata nelle prime ore del 24 luglio. Dopo che i tentativi dei proprietari di richiamare i cani si erano rivelati vani, è stato attivato il meccanismo di soccorso. Le operazioni si sono rivelate particolarmente ardue a causa della morfologia impervia del terreno, che ha imposto un approccio metodico e l'utilizzo di tecnologie specifiche.

Una fase preliminare di indagine strumentale è stata cruciale: attraverso l'impiego di rilevatori acustici e ottici, le squadre hanno identificato con precisione la posizione degli animali nel sottosuolo. Solo dopo questa localizzazione accurata è stato possibile procedere con l'utilizzo di mezzi di movimento terra.

Questi sono stati impiegati per scavare e intercettare le gallerie sotterranee, consentendo il recupero in sicurezza dei due Jack Russell.

Recupero e Affidamento

L'intervento si è concluso con successo nella mattinata del 25 luglio. Una volta estratti dalla tana, i cani sono stati immediatamente affidati al servizio veterinario per le necessarie verifiche sanitarie, garantendo il loro benessere dopo l'esperienza. Successivamente, sono stati riconsegnati ai loro legittimi proprietari, ponendo fine a ore di apprensione.

Il Ruolo Cruciale dei Vigili del Fuoco

Questo episodio evidenzia il ruolo fondamentale dei vigili del fuoco nel soccorso animale. Il Corpo Nazionale, con competenze in prevenzione e gestione delle emergenze, è costantemente impegnato nel soccorso tecnico urgente a persone e animali.

Le squadre, composte da personale permanente e volontario, operano con una vasta gamma di attrezzature e formazione specifica. Ciò permette loro di affrontare interventi diversificati, dagli incendi ai salvataggi in ambienti a rischio, urbani e naturali. La loro organizzazione e dotazione tecnica sono essenziali per gestire operazioni complesse, come il recupero dei cani in un ambiente sotterraneo e impervio, dimostrando versatilità ed efficacia nel garantire la sicurezza e il benessere degli animali in difficoltà sul territorio.