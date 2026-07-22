Un vasto incendio è divampato nei giorni scorsi in un canile a Sezzadio, nell'Alessandrino, mettendo in serio pericolo la vita di circa venti animali ospitati nella struttura. L'intervento tempestivo e provvidenziale dei carabinieri forestali del Nucleo di Ovada si è rivelato decisivo per scongiurare il peggio. Una pattuglia, in servizio di reperibilità, ha notato una densa colonna di fumo nero levarsi dal territorio. I militari si sono immediatamente diretti verso la zona, dove il rogo si stava rapidamente estendendo su decine di ettari tra coltivi e boschi, minacciando seriamente anche i centri abitati.

Informati della presenza di un canile nell'area, i militari hanno individuato circa venti cani intrappolati nei box e nei recinti, constatando l'assenza di personale addetto alla loro messa in sicurezza. Con prontezza, i carabinieri forestali hanno attivato le manichette d'acqua disponibili, bagnando l'area circostante per rallentare l'avanzata delle fiamme, in attesa dei soccorsi. Non appena il fuoco ha iniziato a lambire le recinzioni della struttura, i militari sono entrati nei box e hanno caricato i cani nel cassone del loro mezzo di servizio, trasferendoli in una zona sicura.

Il coraggioso salvataggio e il supporto ai soccorsi

Durante le concitate operazioni di salvataggio, i forestali si sono accorti dell'assenza di un ultimo cane, rimasto bloccato in un recinto.

Senza esitazione, sono tornati indietro tra il fumo per recuperarlo, completando così l'evacuazione totale di tutti gli animali. Ultimate le operazioni, la pattuglia ha proseguito la propria attività, fornendo supporto ai vigili del fuoco, alle squadre AIB e alla protezione civile, collaborando nelle attività di contenimento del rogo e nel monitoraggio delle abitazioni minacciate.

L'impegno dei Carabinieri Forestali e il lieto fine

Le indagini sulle cause dell'incendio sono state affidate al Nucleo carabinieri forestale di Acqui Terme. I carabinieri forestali hanno successivamente fatto visita agli animali salvati, ritrovati in ottime condizioni e riaccolti nei loro box. L'azione determinante e altruista dei militari ha ricevuto il sentito ringraziamento dei proprietari della struttura e del sindaco di Sezzadio.

Questo episodio sottolinea il ruolo fondamentale dei carabinieri forestali, reparto specializzato dell'Arma che si occupa della tutela dell'ambiente, della biodiversità e del controllo del territorio, intervenendo con dedizione e professionalità anche in situazioni di emergenza, come gli incendi boschivi e i salvataggi di animali.