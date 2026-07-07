L'abbattimento di un lupo a Marebbe, in Alto Adige, ha suscitato la ferma condanna delle principali associazioni animaliste. L'episodio, autorizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha generato aspre critiche da parte di Enpa e Oipa, che chiedono soluzioni alternative e non letali per la gestione della fauna selvatica.

La decisione di uccidere l'esemplare è stata presa dalla Provincia autonoma di Bolzano a seguito di attacchi a greggi di pecore. Il lupo, secondo quanto riportato, aveva predato numerosi capi di bestiame. Le associazioni animaliste contestano tale approccio, definendolo una "scorciatoia" che non risolve il problema alla radice.

Le critiche delle associazioni animaliste

L'Enpa ha espresso contrarietà, dichiarando che "si continua a scegliere solo di uccidere" e criticando la gestione dei lupi. Sottolinea come il lupo sia un elemento integrante dell'ecosistema alpino e che la sua gestione debba avvenire con metodi non letali, investendo in prevenzione. L'Oipa ha manifestato una posizione analoga, affermando che l'uccisione di un singolo esemplare non è una soluzione duratura agli attacchi ai greggi. Ha esortato le autorità locali a promuovere campagne di informazione e sostegno agli allevatori per favorire la convivenza tra zootecnia e fauna selvatica. Entrambe le associazioni ribadiscono l'importanza di strategie che proteggano animali da allevamento e fauna selvatica, promuovendo un cambio di paradigma nella gestione.

Il contesto normativo e la gestione faunistica

La Provincia autonoma di Bolzano, competente nella gestione della fauna selvatica, può autorizzare interventi di abbattimento in circostanze specifiche, conformemente alla normativa vigente. Tali decisioni vengono prese dopo un'attenta valutazione di tutte le possibili alternative e quando si verificano danni ripetuti alle attività agricole e zootecniche.

La gestione dei grandi carnivori nelle Alpi è un tema complesso, regolato da piani provinciali e nazionali che mirano a bilanciare la tutela delle specie e la salvaguardia delle attività economiche. Le associazioni, tuttavia, insistono sul fatto che debbano essere privilegiate le pratiche di prevenzione e dissuasione, anziché ricorrere sistematicamente alla soppressione.

La questione dell'abbattimento del lupo a Marebbe riaccende il dibattito sulla necessità di un approccio più sostenibile nella gestione della fauna selvatica, che tenga conto delle esigenze degli allevatori e della conservazione delle specie, promuovendo l'armonia tra uomo e natura.