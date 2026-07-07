Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Chiusa lunedì mattina, quando una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'episodio, avvenuto intorno alle ore 9:00 nelle immediate vicinanze della piscina comunale, ha generato una rapida mobilitazione dei soccorsi a causa delle serie conseguenze fisiche riportate dalla pedone coinvolta.

La vittima, una donna di nazionalità italiana e residente in Alto Adige, ha subito ferite gravi a seguito del violento impatto con il veicolo. La gravità delle lesioni ha richiesto un intervento di emergenza pronto e coordinato da parte delle squadre sanitarie.

Un'ambulanza della Croce Bianca, trovandosi per pura coincidenza sul luogo dell'incidente, ha potuto prestare i primissimi soccorsi alla donna ferita. Questa fortuita presenza ha permesso un'assistenza immediata e preziosa, stabilizzando la situazione in attesa dell'arrivo di ulteriori aiuti. Successivamente, la paziente è stata affidata alle cure specialistiche dei sanitari e trasportata d'urgenza presso una struttura ospedaliera per ricevere i trattamenti necessari e sottoporsi a tutti gli accertamenti diagnostici del caso. A supporto sono intervenuti anche un medico d'urgenza e un'ambulanza della Croce Rossa di Bressanone, evidenziando la massima allerta e la completa attivazione delle risorse di soccorso disponibili.

L'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio delle indagini

I Carabinieri di Bressanone sono giunti prontamente sul luogo dell'investimento per avviare tutti i rilievi tecnici e procedurali necessari. Il loro compito primario è quello di ricostruire con la massima accuratezza la dinamica dell'incidente, raccogliendo meticolosamente ogni testimonianza e analizzando ogni dettaglio utile a chiarire le cause precise che hanno condotto all'investimento della donna sulle strisce pedonali. Le indagini sono attualmente in corso per definire con chiarezza le responsabilità e le circostanze esatte che hanno caratterizzato questo grave episodio.

Il ruolo cruciale della Croce Bianca nell'assistenza

La Croce Bianca, che ha fornito il primo e fondamentale intervento di assistenza sul posto, rappresenta un'organizzazione di soccorso di vitale importanza per l'intera regione dell'Alto Adige.

Fondata nel 1965, l'associazione si dedica con impegno a una vasta gamma di servizi di emergenza sanitaria, che includono il trasporto infermi e l'assistenza diretta in caso di incidenti. La sua operatività si basa sull'instancabile lavoro di volontari altamente dedicati e di personale medico e paramedico qualificato, garantendo una presenza capillare e interventi rapidi, professionali ed efficaci su tutto il territorio provinciale, in stretta e costante collaborazione con le altre istituzioni e realtà sanitarie locali.